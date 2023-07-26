Заблокировав «зерновой коридор», россия увеличила свой экспорт на 60% — Finance.ua
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Заблокировав «зерновой коридор», россия увеличила свой экспорт на 60%

Аграрный рынок
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Заблокировав «зерновой коридор», россия увеличила свой экспорт на 60%
Заблокировав «зерновой коридор», россия увеличила свой экспорт на 60%
С 1 июля 2023 года россия отгрузила на экспорт 3,258 млн тонн пшеницы, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Наибольший спрос на пшеницу отмечен со стороны Саудовской Аравии. Отправки в эту страну увеличились в 2,2 раза, до 428 тыс. тонн. По направлению Египта экспорт вырос на 85%, до 345 тыс. тонн, в Израиль — почти в 1,9 раза, до 198 тыс. тонн. По более чем 100 тыс. тонн пшеницы было отгружено в Бангладеш, Йемен, Танзанию.
Сейчас наблюдается расширение географии поставок — в Судан и Катар в этом сезоне уже отправлено более 60 тыс. тонн пшеницы, в Бразилию — 62 тыс. тонн.
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После выхода рф из «зерновой сделки» французская пшеница за неделю подорожала на 12,7% — до $284 за тонну, американская — на 12,6%, до $278. Российская пшеница подорожала меньше — на 6,5% - до $245 за тонну.
Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил, что его страна прекращает свое участие в «зерновой сделке». Она разрешала экспортировать украинское продовольствие по Черному морю.
Представители страны-агрессора решили оправдать свой шаг якобы тем, что их условия в рамках договоренностей не выполняются. Чаще всего они жаловались на отсутствие транзита аммиака через Украину.
В ответ на такой шаг москвы президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт по Черному морю, но уже без участия рф. В кремле отреагировали на это угрозами топить все корабли, которые следуют в порты Украины.
По материалам:
The page
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