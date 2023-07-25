Сделал новое предложение. Генсек ООН призвал россию вернуться к «зерновой сделке» — Finance.ua

Сделал новое предложение. Генсек ООН призвал россию вернуться к «зерновой сделке»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал россию вернуться к «зерновому соглашению» после того, как он сделал новое предложение относительно инициативы.
Об этом сообщает Askanews.
«Я призываю россию вернуться к реализации Черноморской инициативы в соответствии с моим последним предложением», — заявил генсек.
Он подчеркнул, что сейчас россия и Украина играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности во всем мире.
Как отметил Гутерреш, со своей стороны он подтверждает, что поддерживает обеспечение доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из россии. Таким образом, продовольственная безопасность будет обеспечена для всех.
Выход россии из «зернового соглашения»
Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил, что его страна прекращает свое участие в «зерновой сделке». Она разрешала экспортировать украинское продовольствие по Черному морю.
Представители страны-агрессора решили оправдать свой шаг якобы тем, что их условия в рамках договоренностей не выполняются. Чаще всего они жаловались на отсутствие транзита аммиака через Украину.
В ответ на такой шаг Москвы президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить украинский экспорт Черным морем, но уже без участия россии. В кремле отреагировали на это угрозами топить все корабли, направляющиеся в порты Украины.
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