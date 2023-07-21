В ООН собирают Совбез из-за срыва россией зернового соглашения — Finance.ua
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В ООН собирают Совбез из-за срыва россией зернового соглашения

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В ООН собирают Совбез из-за срыва россией зернового соглашения
В ООН собирают Совбез из-за срыва россией зернового соглашения
Совет Безопасности ООН проведет брифинг по ситуации в Украине, посвященный в первую очередь прекращению «зернового соглашения». Об этом сообщает Sky News.
Как сообщили журналистам представители британской делегации в ООН, участники заседания обсудят «гуманитарные последствия прерывания россией» соглашения.
Издание отмечает, что ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении убедить владимира путина возобновить участие россии в «зерновом соглашении». Однако Турция сейчас не входит в состав Совбеза ООН и не сможет поучаствовать в сегодняшнем заседании.
Крупнейший импортер пшеницы в мире будет покупать украинское зерно вопреки желанию рф.
«Но россия там будет — она, конечно, один из пяти постоянных членов Совета, который сейчас возглавляет Великобритания», — отмечает издание.
Заседание начнется в 17:00 по киевскому времени.

Срыв зерновой сделки

В понедельник, 17 июля, россия заявила о выходе из «зернового соглашения», связав это решение непосредственно со взрывами на Крымском мосту. В москве заявили, что Украина якобы использует зерновой коридор для ударов по объектам оккупантов в Крыму.
После этого россия начала целенаправленно наносить ракетные удары по зерновой инфраструктуре на юге Украины. В частности, один такой удар был нанесен прошлой ночью. В Минобороны россии не скрывают, что бьют по ангарам с зерном, но уверяют, будто так оккупанты защищают россию от террористов.

Справка Finance.ua:

  • Эрдоган призвал Запад пойти на условия россии по зерновому соглашению. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что россия может вернуться к зерновому соглашению, если страны Запада «примут меры».
  • Как сообщает турецкая телекомпания Haberturk, он надеется в ближайшее время обсудить это с путиным либо с помощью телефонной дипломатии, либо во время его визита в Турцию. «У россии также есть определенные ожидания. Если они будут выполнены, то россия выступает за активное функционирование этого зернового коридора», — заявил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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