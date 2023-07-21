Найбільший імпортер пшениці у світі купуватиме українське зерно всупереч бажанню рф — Finance.ua

Найбільший імпортер пшениці у світі купуватиме українське зерно всупереч бажанню рф Сьогодні 11:33

Єгипет розкритикував вихід росії з ініціативи з експорту українського зерна і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після краху угоди.

Таку заяву зробив міністр поставок Єгипту Алі аль-Мусейлехи, закликавши російського агресора переглянути своє рішення щодо зернової угоди. Міністр також зазначив, що Єгипет, який є одним з найбільших імпортерів пшениці в світі, планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу, повідомляє Bloomberg

«Ми незадоволені виходом росії з угоди ООН з експорту зерна», — заявив міністр, зазначивши, що економіка Єгипту постраждала через зростання цін на зерно після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Уряд Єгипту також веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про фінансування в розмірі 400 мільйонів доларів, щоб допомогти їм придбати товар.

УНІАН За матеріалами:

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