Ердоган закликав Захід піти на умови росії щодо зернової угоди — Finance.ua

Ердоган закликав Захід піти на умови росії щодо зернової угоди Сьогодні 14:45

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія може повернутися до зернової угоди, якщо країни Заходу «вживуть заходів».

Як повідомляє турецька телекомпанія Haberturk , він сподівається найближчим часом обговорити це з путіним або за допомогою телефонної дипломатії, або під час його візиту до Туреччини. «У Росії також є певні очікування. Якщо вони будуть подолані, то Росія виступає за активне функціонування цього зернового коридору», — заявив він.

Він зазначив, що припинення зернової ініціативи спричинить за собою зростання світових цін на продовольство, голод в деяких регіонах і нові хвилі міграції.

«Ми без вагань візьмемо на себе ініціативу щодо запобігання цьому. Я думаю, що ми детально обговоримо це питання з паном путіним і забезпечимо продовження цього гуманітарного руху. Ми знаємо, що у нього є певні очікування і від західних країн. Західні країни також повинні вжити заходів з цього питання», — додав він.

Наприкінці липня 2022 року Україна, Туреччина та ООН підписали у Стамбулі угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Його кожен раз продовжували, проте через рік в москві заявили, що виходять із зернової угоди.

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УНІАН За матеріалами:

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