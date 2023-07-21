Ердоган закликав Захід піти на умови росії щодо зернової угоди — Finance.ua

Ердоган закликав Захід піти на умови росії щодо зернової угоди
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія може повернутися до зернової угоди, якщо країни Заходу «вживуть заходів».
Як повідомляє турецька телекомпанія Haberturk, він сподівається найближчим часом обговорити це з путіним або за допомогою телефонної дипломатії, або під час його візиту до Туреччини. «У Росії також є певні очікування. Якщо вони будуть подолані, то Росія виступає за активне функціонування цього зернового коридору», — заявив він.
Він зазначив, що припинення зернової ініціативи спричинить за собою зростання світових цін на продовольство, голод в деяких регіонах і нові хвилі міграції.
«Ми без вагань візьмемо на себе ініціативу щодо запобігання цьому. Я думаю, що ми детально обговоримо це питання з паном путіним і забезпечимо продовження цього гуманітарного руху. Ми знаємо, що у нього є певні очікування і від західних країн. Західні країни також повинні вжити заходів з цього питання», — додав він.
Наприкінці липня 2022 року Україна, Туреччина та ООН підписали у Стамбулі угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Його кожен раз продовжували, проте через рік в москві заявили, що виходять із зернової угоди.
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