У Зеленского раскритиковали ненадлежащую реакцию мира на прекращение рф зернового соглашения — Finance.ua
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У Зеленского раскритиковали ненадлежащую реакцию мира на прекращение рф зернового соглашения

Казна и Политика
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У россии нет повода прекращать шантажировать мир прекращением зерновой сделки, поскольку у мирового сообщества это не вызывает должной реакции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
По словам Подоляка, так называемая «группа путина» решила еще раз сыграть в унизительный шантаж — разорвала зерновое соглашение, заблокировала акваторию, намеренно усилила голод на Африканском континенте, публично нанесла удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, угрожала коммерческому судоходству третьих стран, а должной реакции на это до сих пор нет.
«Вместо жестких решений и показательного игнорирования требований «российских кремлевских старцев» международное сообщество униженно так просит: «Вернитесь к соглашению, и мы закроем глаза на ваши угрозы и преступления», — констатирует советник.
Именно поэтому, по словам Подоляка, россия продолжает шантажировать, обстреливать Украину, пытаясь достичь своей цели.
«Вопрос: почему российский агрессор должен остановиться, а не продолжать использовать примитивный шантаж, убийства и разрушения для достижения своих локальных целей?» — риторически спрашивает он.

Справка Finance.ua:

  • 17 июля в России заявили о прекращении «зернового соглашения», заключенного ранее. В связи с этим Украина упустила возможность экспортировать агропродукцию по «зерновому коридору», организованному в рамках соглашения, подписанного с участием ООН и Турции в июле прошлого года в Стамбуле.
  • В Украине заявили, что рассматривают транспортировку зерна через территориальные воды Румынии и Болгарии. На это в России сразу пригрозили, что будут считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут направляться в черноморские порты Украины. В Минобороны Украины пообещали ответить тем же.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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