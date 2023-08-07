Польша хочет 1 млрд евро от ЕС для увеличения транзита зерна из Украины — Finance.ua
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Польша хочет 1 млрд евро от ЕС для увеличения транзита зерна из Украины

Аграрный рынок
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Польша хочет 1 млрд евро от ЕС для увеличения транзита зерна из Украины
Польша хочет 1 млрд евро от ЕС для увеличения транзита зерна из Украины
Польша представила ЕС расчет инвестиций, необходимых для увеличения экспорта агропродукции из Украины через польско-украинскую границу на мировые рынки.
Об этом, как пишет PAP.
По информации агентства, ознакомившегося с документами, общий объем необходимых для инфраструктуры инвестиций оценивается примерно в один миллиард евро.
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Согласно документам, на расширение пограничных терминалов для больших грузовиков (Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская, Корчова-Краковец) и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле необходимо около 500 млн евро, и Польша рассматривает эти инвестиции как приоритетные.
Отмечают, что остальные 500 млн евро должны пойти, в частности, на модернизацию железнодорожных пунктов пересечения границы Польши с Украиной, строительство грузовых терминалов и развитие инфраструктуры для контроля грузовых перевозок на границе.
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По словам постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садося, «за 1,5 года Польша хочет увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку».
«Но для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы в Еврокомиссию об увеличении пропускной способности инфраструктуры», — подчеркнул он.
Польша, сообщил он, продолжает поддерживать все меры, направленные на улучшение функционирования так называемых «коридоров солидарности» для вывоза украинской агропродукции.
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Накануне в правительстве Польши заявили, что не отказываются от намерений продлить действующий до 15 сентября запрет на ввоз украинской агропродукции и считают позицию Еврокомиссии политически мотивированной.
Отметим, что в заявлении Еврокомиссии от 5 июня, одновременно с решением о продлении части ограничений, указали, что до 15 сентября все они должны быть отменены. В то же время, из аргументации министра по вопросам сельского хозяйства Польши следует, что Варшава еще надеется убедить Брюссель изменить мнение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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