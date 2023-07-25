В Евросоюзе рассмотрят возможность вывоза украинского зерна по новому маршруту — Finance.ua

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В Евросоюзе рассмотрят возможность вывоза украинского зерна по новому маршруту

Аграрный рынок
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В Евросоюзе рассмотрят возможность вывоза украинского зерна по новому маршруту
В Евросоюзе рассмотрят возможность вывоза украинского зерна по новому маршруту
В Европейской комиссии оценили возможность вывоза зерна из Украины через Прибалтику. Там готовы рассмотреть вывоз через порты в этих странах.
Представитель ЕК Адальберт Янц рассказал журналистам, что Киев выступил с новым предложением по вывозу зерна из территорий, находящихся в зоне боевых действий. Речь идет о посредничестве балтийских стран.
«Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны. В Еврокомиссии работают по всем направлениям, балтийские маршруты, безусловно, важны», — отметил Янц, оценивая описанную инициативу.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдал ряд заявлений по зерновой сделке. Он посетовал на «притеснения» россии, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке.
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Уже с 20 июля, через два дня после выхода из зерновых договоров, россия объявила все суда, которые следуют в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Так что государство-террорист будет считать их «законной военной целью».
Как сообщалось ранее, страна-агрессор россия срывала действие зерновой сделки по заранее наработанному плану. ГУР МО перехватило закрытый итоговый доклад «о работе российской части совместного координационного центра при реализации инициативы».
В общем, текст документа посвящен технологиям, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному расторжению соглашения. Согласно докладу, так называемый общий координационный центр видел своей ключевой задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках зерновой сделки.
Кстати, 1 июля 2023 года украинскому рынку земли исполнилось 2 года. Об успехах первого этапа земельной реформы, будущих перспективах рынка земли и агроотрасли, о возможностях для частного инвестора поговорим на конференции — AgroInvestDay, которая состоится 27 июля в Киеве.
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По материалам:
Обозреватель
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