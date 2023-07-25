В Евросоюзе рассмотрят возможность вывоза украинского зерна по новому маршруту — Finance.ua

В Евросоюзе рассмотрят возможность вывоза украинского зерна по новому маршруту Сегодня 20:04 — Аграрный рынок

В Евросоюзе рассмотрят возможность вывоза украинского зерна по новому маршруту

В Европейской комиссии оценили возможность вывоза зерна из Украины через Прибалтику. Там готовы рассмотреть вывоз через порты в этих странах.

Представитель ЕК Адальберт Янц рассказал журналистам, что Киев выступил с новым предложением по вывозу зерна из территорий, находящихся в зоне боевых действий. Речь идет о посредничестве балтийских стран.

«Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны. В Еврокомиссии работают по всем направлениям, балтийские маршруты, безусловно, важны», — отметил Янц, оценивая описанную инициативу.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдал ряд заявлений по зерновой сделке. Он посетовал на «притеснения» россии, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке.

Уже с 20 июля, через два дня после выхода из зерновых договоров, россия объявила все суда, которые следуют в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Так что государство-террорист будет считать их «законной военной целью».

Как сообщалось ранее, страна-агрессор россия срывала действие зерновой сделки по заранее наработанному плану. ГУР МО перехватило закрытый итоговый доклад «о работе российской части совместного координационного центра при реализации инициативы».

В общем, текст документа посвящен технологиям, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному расторжению соглашения. Согласно докладу, так называемый общий координационный центр видел своей ключевой задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках зерновой сделки.

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Обозреватель По материалам:

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