Как «зерновая сделка» может работать без россии: разъяснение Минагрополитики — Finance.ua

Как «зерновая сделка» может работать без россии: разъяснение Минагрополитики Сегодня 20:08 — Аграрный рынок

Как «зерновая сделка» может работать без россии: разъяснение Минагрополитики

Украина создала страховой фонд на случай выхода россии из «зерновой сделки». Сейчас в нем 20 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

«В бюджете текущего года действительно предусмотрена статья в размере 20 млрд гривен, которая может быть применена для компенсации потерь в рамках осуществления зерновых перевозок по Черному морю в случае отсутствия гарантий от страны-агрессора», — заявил Высоцкий.

По его словам, порядок действия такого страхового фонда уже был утвержден Кабмином. Там указано, что могут быть застрахованы суда, перевозящие зерно, и что решение о предоставлении компенсаций анализируется и может приниматься правительством.

«Пока детали обсуждаются с потенциальными участниками этого механизма. Буквально на днях оно будет финализироваться и с учетом, в частности, договоренностей с международными партнерами, в частности Турцией, уже можно будет назвать конечные даты и критерии функционирования», — рассказал Высоцкий.

Справка Finance.ua:

напомним, россия последние несколько месяцев отказывалась выполнять «зерновое соглашение» в полной мере и угрожала выйти из договоренностей. Представители страны-агрессора заявляли о якобы невыполнении их условий;

17 июля пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков заявил, что его страна приостанавливает участие в «зерновой сделке», пока «ее условия не выполнят»;



Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «бессовестным» решение россии о выходе из зернового соглашения и заявил, что оно должно быть восстановлено «как можно скорее»;



Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продолжить работу зернового соглашения без участия россиян совместно с Турцией и ООН.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.