Нет альтернативы. В ЕС считают, что экспорт украинского зерна по Черному морю — единственный приемлемый маршрут Сегодня 10:32 — Аграрный рынок

Нет альтернативы. В ЕС считают, что экспорт украинского зерна по Черному морю — единственный приемлемый маршрут

Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниус Синкявичюс заявил, что поставки украинского зерна по Черному морю, учитывая объемы, — единственный приемлемый маршрут.

Об этом он сказал журналистам после встречи с литовским президентом Гитанасом Науседой.

«Позиция Литвы и ее предложения (по экспорту украинского зерна через Клайпеду и другие порты стран Балтии. — Ред.) расцениваются как доброжелательные, но реальность несколько иная. Во-первых, для перевозки такого количества зерна недостаточно инфраструктуры, и единственный путь — по Черному морю. Все остальное неплохо, но недостаточно», — сказал Синкявичюс.

Для украинского зерна самое главное — добраться до моря, уверен председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун. Поэтому украинские аграрии просят помощи у Литвы в получении субсидий Евросоюза на перевозку экспортируемого зерна через Клайпеду и другие европейские порты.

Бизнес считает, что только так Украина сможет экспортировать накопленный урожай без убытков.

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Діло По материалам:

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