Месяц без зерновой сделки показал, что Украина способна сама разблокировать порты, — ЦТС Сегодня 10:47 — Аграрный рынок

Месяц без зерновой сделки показал, что Украина способна сама разблокировать порты, — ЦТС

Месяц назад россия заявила о выходе из зерновой сделки. За это время Украина дала рф зеркальный военный ответ на угрозы, а благодаря Министерству инфраструктуры заработал транспортный морской коридор. Это доказывает, что Украина способна сама разблокировать свои порты.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

«Выход рф из зерновой сделки раскрыл новую реальность: Украина стала занимать активную позицию и показала, что может не только претендовать на статус морского государства на уровне заявлений, но и на уровне конкретных действий. От навязанных нам правил мы перешли к установлению собственных, а конкретные военные шаги показали, что говорить исключительно с позиции силы в Черном море москва больше не сможет», — подчеркнули эксперты Центра.

Самое важное за месяц

ЦТС выделяет несколько важных событий, произошедших за месяц. Сначала — военный ответ и удары по российским кораблям. Вблизи Новороссийска атаковался десантный корабль «Оленегорский горняк», затем — танкер с названием Sig под флагом россии.

«Такими действиями Украина показала, что Черное море не принадлежит рф, и имея на вооружении подводные дроны стоимостью несколько десятков тысяч долларов, мы можем существенно влиять и на экономику страны-агрессора. Ведь после атаки на российские суда стоимость страхования для них значительно выросла», — отметили в Центре.

Второе — широкая дипломатическая дискуссия на предмет новой архитектуры безопасности в Черном море, к которой присоединились влиятельные мировые политики, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен. Ну, а третье — усилия Министерства инфраструктуры, благодаря которым заработал новый морской коридор.

Создание временного коридора для выхода судов из украинских портов стало логическим продолжением первых двух шагов. Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE уже вышел из порта Одесса. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что временный коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации, но то, что такие суда будут выпускать в первую очередь, не означает, что другим судам будет запрещен выход. В любом случае, основное, что решать это — уже нам", — говорят эксперты.

Безусловно, остается много проблем, подчеркнули в ЦТС. Основная из них сейчас — это необходимость военной защиты портовой инфраструктуры, которая находится на острие ракетных и дроновых атак весь этот месяц.

«Но главное — Украина показала, что может быть морским государством и никакие внешние соглашения не могут диктовать нам решения, не отвечающие нашим геополитическим интересам», — резюмировали в ЦТС.

Справка Finance.ua:

напомним, россия объявила о своем выходе из «зерновой сделки» из-за якобы невыполнения ее требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру;

почти через месяц после того, как рф вышла из «зерновой сделки», Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны рф;

маршруты предназначены, прежде всего, для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.