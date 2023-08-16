Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения «зернового соглашения» — Finance.ua

Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения «зернового соглашения» Сегодня 10:47 — Аграрный рынок

Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения «зернового соглашения»

Во вторник, 16 августа, из порта Одесса вышел контейнеровоз «Joseph Schulte». Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода россии из «зернового соглашения».

Об этом сообщает в Facebook министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«16 августа 2023 года контейнеровоз, находившийся в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту — более 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием», — написал Кубраков.

Отмечается, что коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения россии.

«Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ № 6, временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года», — сообщил министр.

Он добавил, что Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (IMO).

«Совет ИМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции», — подчеркнул Кубраков.

Последний раз судно выходило в рамках «зернового соглашения» 16 июля из порта Одесса.

Справка Finance.ua:

напомним, россия объявила о своем выходе из «зернового соглашения» из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру;

почти через месяц после того, как россия вышла из «зернового соглашения», Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны рф;



маршруты прежде всего предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.



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