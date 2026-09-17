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Аграрный бизнес призывает восстановить госгарантии

Аграрный рынок
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Аграрный бизнес призывает восстановить госгарантии
Аграрный бизнес призывает восстановить госгарантии
Для стабилизации морского экспорта ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Премьер-министру Украины с вопросом о возобновлении государственных гарантий компенсации ущерба судовладельцам.
Об этом УКАБ сообщил в Фейсбуке.
Что из-за ударов по морским портам и гражданским судам экспорт зерна морем фактически остановился, поскольку судовладельцы отказываются ставить суда под погрузку. Имеющиеся инструменты страхования военных рисков и компенсации ущерба недостаточны для восстановления стабильных перевозок, считают в УКАБ.
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«Учитывая критическую важность морского экспорта для экономики Украины, считаем необходимым восстановить механизм предоставления фрахтователям, операторам и владельцам судов (под украинским и иностранными флагами) государственных гарантий компенсации ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ», — отмечается в обращении.
Как напомнили в ассоциации, подходящий инструмент уже применялся в 2023 году. Статья 36 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» предусматривала на это до 20 млрд грн, а механизм был урегулирован постановлением Кабинета министров от 26 мая 2023 года № 548.
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УКАБ призывает Президента и правительство выделить из резервного фонда государственного бюджета на 2026 год до 1 млрд грн для предоставления гарантий компенсации ущерба судовладельцам и операторам судов, а в госбюджете -2027 предусмотреть на эти цели до 20 млрд грн.
Ранее говорилось, что Украина планирует развивать частный флот.
По материалам:
Finance.ua
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