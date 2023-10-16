Новый пакет военной помощи для Украины и Израиля превысит 2 млрд долларов — Белый дом Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Новый пакет военной помощи для Украины и Израиля превысит 2 млрд долларов — Белый дом

Новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет значительно больше 2 млрд долларов.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

По его словам, президент США Джо Байден проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США по поводу необходимости одобрения этого пакета.

В связи с тем, что республиканцы пытаются избрать спикера Палаты представителей США после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии сместили Кевина Маккарти, принятие законопроектов откладывается.

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Байден рассматривает бюджетный запрос, который объединяет помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню, чтобы повысить шансы его утверждения на фоне призывов некоторых республиканцев урезать средства для Киева.

Отвечая на вопрос, будет ли запрос на 2 млрд долларов, Салливан заявил: «Цифра будет значительно выше этой, но, как я уже сказал, она, безусловно, будет включать в себя необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористической угрозой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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