Новый пакет военной помощи для Украины и Израиля превысит 2 млрд долларов — Белый дом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый пакет военной помощи для Украины и Израиля превысит 2 млрд долларов — Белый дом

Казна и Политика
43
Новый пакет военной помощи для Украины и Израиля превысит 2 млрд долларов — Белый дом
Новый пакет военной помощи для Украины и Израиля превысит 2 млрд долларов — Белый дом
Новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет значительно больше 2 млрд долларов.
Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.
По его словам, президент США Джо Байден проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США по поводу необходимости одобрения этого пакета.
В связи с тем, что республиканцы пытаются избрать спикера Палаты представителей США после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии сместили Кевина Маккарти, принятие законопроектов откладывается.
Читайте также
Байден рассматривает бюджетный запрос, который объединяет помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню, чтобы повысить шансы его утверждения на фоне призывов некоторых республиканцев урезать средства для Киева.
Отвечая на вопрос, будет ли запрос на 2 млрд долларов, Салливан заявил: «Цифра будет значительно выше этой, но, как я уже сказал, она, безусловно, будет включать в себя необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористической угрозой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.