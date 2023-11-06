НБУ назвал объемы международной помощи Украине в 2023—2025 годах — Finance.ua

НБУ назвал объемы международной помощи Украине в 2023—2025 годах Сегодня 09:16 — Казна и Политика

Значительная часть бюджетных потребностей Украины и дальше будет финансироваться за счет международной помощи. Однако объемы будут снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на « Инфляционный отчет » Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

По данным НБУ, объем финансовой поддержки в этом году превысит 45 млрд долларов, из которых по состоянию на конец октября получено уже более 35 млрд долларов (из них 24,3 млрд долларов займа). В 2024—2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хоть и будет постепенно уменьшаться — до 38,5 и 25,0 млрд долларов соответственно.

«Для получения таких объемов помощи критически важным будет оставаться выполнение Украиной взятых на себя обязательств и активное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами», — говорится в обзоре.

Со снижением рисков безопасности и ускорением экономического восстановления внимание международной помощи будет смещаться с поддержки макроэкономической стабильности в сторону восстановления и реформирования страны, добавили в НБУ.

Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2024 год к первому чтению прогнозировал, что международная поддержка Украины составит 41,4 млрд долларов. Среди планов макрофинансовая помощь ЕС — 9 млрд долларов, кредит МВФ по программе EFF — 5,4 млрд долларов, кредит Международного банка реконструкции и развития — 2 млрд долларов, помощь правительства США и других официальных кредиторов — 25 млрд долларов.

Однако в проекте бюджета ко второму чтению объем внешней помощи уменьшен до 39,5 млрд долларов. В то же время объем внутренних заимствований увеличен на 2,5 млрд долларов.

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