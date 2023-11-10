Госбюджет-2024: курс доллара, расходы на оборону, минимальная зарплата и пенсия — Finance.ua
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Госбюджет-2024: курс доллара, расходы на оборону, минимальная зарплата и пенсия

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Госбюджет-2024: курс доллара, расходы на оборону, минимальная зарплата и пенсия
Госбюджет-2024: курс доллара, расходы на оборону, минимальная зарплата и пенсия
Средний курс за год ожидается на уровне 40,7 грн/долл. США, в то время как в первом чтении прогноз был 41,4 грн/долл.
В бюджете на 2024 год заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.
Планируется, что повышение минималки будет происходить в два этапа:
  • с 1 января 2024 года минимальная зарплата будет составлять 7,1 тыс. грн;
  • с 1 апреля — 8 тыс. грн.
Также с 1 января вырастет прожиточный минимум до 2 тыс. 920 грн, а это повлечет за собой повышение так называемой минимальной пенсии, ведь от размера прожиточного минимума зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат.
Для основных социальных и демографических групп населения в бюджете заложены следующие выплаты:
  • детей до 6 лет — 2 563 грн;
  • детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • трудоспособных лиц — 3028 грн;
  • лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.
В общей сложности на социальную защиту будет направлено почти 470 млрд грн.
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Безопасность и оборона

Это основная статья расходов. На сектор безопасности и обороны направят 1,69 трлн грн, то есть практически все доходы, заложенные в бюджет на 2024 год.
«Предусмотрены также расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса: 43 млрд грн на производство БПЛА, а также 43 млрд грн на производство боеприпасов и оружия в Украине. Средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ», — объясняет глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.
На поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше, чем в прошлом году — почти 15 млрд грн, из которых 1 млрд грн — на протезирование воинов.
Читайте больше в нашей статье:

Госбюджет Украины на 2024 год: основные цифры

По материалам:
Finance.ua
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