Госбюджет-2024: курс доллара, расходы на оборону, минимальная зарплата и пенсия — Finance.ua

Госбюджет-2024: курс доллара, расходы на оборону, минимальная зарплата и пенсия Сегодня 09:00

Госбюджет-2024: курс доллара, расходы на оборону, минимальная зарплата и пенсия

Средний курс за год ожидается на уровне 40,7 грн/долл. США, в то время как в первом чтении прогноз был 41,4 грн/долл.

В бюджете на 2024 год заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.

Планируется, что повышение минималки будет происходить в два этапа:

с 1 января 2024 года минимальная зарплата будет составлять 7,1 тыс. грн;

с 1 апреля — 8 тыс. грн.

Также с 1 января вырастет прожиточный минимум до 2 тыс. 920 грн, а это повлечет за собой повышение так называемой минимальной пенсии, ведь от размера прожиточного минимума зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат.

Для основных социальных и демографических групп населения в бюджете заложены следующие выплаты:

детей до 6 лет — 2 563 грн;

детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

трудоспособных лиц — 3028 грн;

лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

В общей сложности на социальную защиту будет направлено почти 470 млрд грн.

Безопасность и оборона

Это основная статья расходов. На сектор безопасности и обороны направят 1,69 трлн грн, то есть практически все доходы, заложенные в бюджет на 2024 год.

«Предусмотрены также расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса: 43 млрд грн на производство БПЛА, а также 43 млрд грн на производство боеприпасов и оружия в Украине. Средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ», — объясняет глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.

На поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше, чем в прошлом году — почти 15 млрд грн, из которых 1 млрд грн — на протезирование воинов.

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