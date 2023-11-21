Шурма рассказал о перспективах налоговой реформы в Украине — Finance.ua

Шурма рассказал о перспективах налоговой реформы в Украине Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Шурма рассказал о перспективах налоговой реформы в Украине, Фото: zn.ua

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью «Экономической правде» рассказал о перспективах проведения антикоррупционной налоговой реформы.

«Наша команда считает, что это фундаментально правильная реформа, которая позволит не только увеличить налоговые поступления, а изменит менталитет ведения бизнеса в Украине. И при этом не принесет никаких потерь для бюджета», — заявил Шурма.

«Например, пришли правоохранители в сеть iFEST. Крутой бизнес, построили с нуля, куча рабочих мест. Но в чем проблема? Налоги. И правоохранители в этой всей ситуации правы. Как тут поступить: с одной стороны, бизнес правильно построен, а с другой стороны, налоги нужно платить, а с третьей стороны, налоговая нагрузка в 51% на фонд оплаты труда, когда мы боремся за каждое рабочее место, это проблема, — пояснил заместитель руководителя Офиса Президента — Основная логика в том, чтобы создать единоразово такие условия, которые позволят всей стране перейти работать в белую. А цифровые деньги, или кэшлес, один раз и навсегда изменят культуру неуплаты налогов в культуру уплаты».

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По словам Шурмы, проведение налоговой реформы задерживается из-за позиции Международного валютного фонда.

«Они не готовы проговаривать такие вещи. Почему они не видят достаточно широко и глубоко проблему, я не имею права оценивать. Мне кажется, что это очевидно для любого человека, имеющего опыт работы в бизнесе, глубоко понимающего природу украинской экономики и тех глубинных проблем и происходящих там процессов. Это очевидно и на поверхности», — сказал он.

По его словам, они считают, что это приведет к снижению налоговых поступлений.

«Они считают исключительно прямо арифметически, не анализируя глубинную природу процессов, происходящих в бизнесе, в экономике. У них очень линейный расчет: есть поступления 100 миллиардов при ставке 20%. Если ставка будет 10%, то поступления будут 50 миллиардов. Они не учитывают то, что 70−80% зарплат в частном секторе выплачивается с оптимизацией налогов, просто этого не видят. Не видят того, какой масштаб неуплаты налога на прибыль за счет разного рода оптимизации. Поэтому, к сожалению, пока не складывается», — рассказал Шурма.

Он добавил, что учитывая, что Украина сейчас очень зависима от внешней финансовой помощи, ставить под риск финансовую помощь будет просто безответственно.

Справка Finance.ua:

В прошлом году заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что в ОП обсуждается проект налоговой реформы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%.

Українські Новини По материалам:

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