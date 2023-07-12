10−10−10. Большинство предпринимателей согласны с необходимостью налоговой реформы — опрос — Finance.ua
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10−10−10. Большинство предпринимателей согласны с необходимостью налоговой реформы — опрос

Казна и Политика
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10−10−10. Большинство предпринимателей согласны с необходимостью налоговой реформы — опрос
10−10−10. Большинство предпринимателей согласны с необходимостью налоговой реформы — опрос
84% представителей бизнеса, опрошенных в рамках исследования Института экономического лидерства, так или иначе поддерживают проект налоговой реформы, известной как реформа 10−10−10.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством InfoSapiens в формате глубинных интервью.
Также большинство респондентов, а именно 73% среди представителей малого и 64% среди представителей среднего и крупного бизнеса заявили, что недовольны текущей налоговой системой.
Более половины (56%) предпринимателей убеждены, что для большинства бизнесов работать полностью «в белую» и платить все налоги без схем по оптимизации пока невозможно.
По отдельным элементам налоговой реформы 88% опрошенных отметили необходимость упрощения администрирования бизнеса и 78% высказались в пользу детенизации, причем в обоих случаях 60% респондентов назвали эти аспекты критически необходимыми.
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О необходимости снижения ставок основных налогов заявили 77% предпринимателей, а критическую роль такое снижение играет для 44% из них. В разрезе структуры предприятий больше всего в этих изменениях заинтересованы представители малого бизнеса.
В том, что касается налогов, большинство респондентов склоняются к снижению НДС и налога на прибыль до 10% или даже ниже, в то время как оптимальной ставкой налога на заработную плату бизнес считает 20%.
Более половины представителей бизнеса в Украине считают, что уплачивать все налоги без оптимизации невозможно
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По материалам:
НВ
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