В Раде работают над обновленным вариантом налоговой реформы «10-10-10» — Finance.ua

В Раде работают над обновленным вариантом налоговой реформы «10-10-10» Сегодня 16:00 — Казна и Политика

В Верховной Раде Украины было создано межфракционное объединение, которое будет работать над доработкой концепции радикальной налоговой реформы, известной как «10-10-10».

Это в интервью Экономической правде подтвердил глава этого объединения депутат Марьян Заблоцкий.

По его словам, новая концепция реформы еще окончательно не сформирована в законопроекте, однако она также будет предусматривать снижение ставок налогов.

«Во-первых, мы действительно рассматриваем снижение ставок налогов, хотя не говорим о конкретном уровне, ведь есть определенные директивы Европейского Союза, идут переговоры с МВФ. Также мы планируем провести социологические исследования, чтобы определить, на какие ставки люди реагируют максимально положительно», — сообщил Заблоцкий.

Что войдет в реформу?

Среди изменений в налоговую систему, которые, скорее всего, войдут в реформу, есть следующие:

Введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий;

Объединение налога с доходов физических лиц и единого социального взноса в один налог с доходов граждан;

Реформа системы администрирования НДС с целью минимизации коррупции при администрировании этого налога.

Кто работает над реформой?

По словам Заблоцкого, кроме депутатов Рады, над реформой работают и в Офисе президента, в частности, профильный заместитель председателя ОП Ростислав Шурма. Отметим, что последний выступал одним из инициаторов реформы «10-10-10».

«В части разработки реформы мы общаемся с Ростиславом Шурмой, основным ее идеологом и создателем. Мы проводим регулярные встречи с ним, налоговыми экспертами, ведь понимаем, что это очень ответственная вещь», — отмечает Заблоцкий.

Когда могут ввести реформу?

Сейчас в Раде и ОП еще не сформировали окончательный вариант налоговой реформы, в частности, не определились с тем, какими должны быть окончательные ставки налогов. Кроме того, сторонники реформы не провели расчетов влияния снижения ставок налогов на доходы бюджета.

В то же время Заблоцкий не исключает, что реализовывать налоговую реформу будут еще до окончания войны с россией.

«По меньшей мере часть реформы нужно реализовать во время войны. Финансовая ситуация и отношения с донорами дают уникальный шанс это сделать. Мы приглашаем международную помощь в каких-то больших объемах, то есть, по моему мнению, мы можем себе позволить испробовать какую-то радикальную налоговую реформу, чтобы поддержать нашу экономику», — добавляет он.

В чем цель налоговой реформы?

Новую попытку провести радикальную налоговую реформу ее сторонники обосновывают необходимостью борьбы с коррупционными элементами внутри налоговой системы. Именно поэтому свою реформу они позиционируют как антикоррупционную налоговую реформу.

Также власти надеются, что радикальные налоговые изменения должны остановить отток рабочей силы и предприятий из Украины во время войны.

Каковы препятствия реформы?

Предыдущий вариант концепции радикальной налоговой реформы, известный как «10-10-10» (из-за установления ставок НДС, НДФЛ и налога на прибыль на уровне 10%) подвергали критике из-за отсутствия четких расчетов влияния таких изменений на государственные финансы, а также из-за того, что некоторые нормы реформы противоречат требованиям ЕС и МВФ.

В частности, директивы Евросоюза запрещают странам-членам устанавливать уровень основной ставки НДС ниже 15%. Также в Международном валютном фонде по итогам последней миссии указали, что Украина должна вернуть довоенный уровень налогообложения и обязуется не уменьшать налоговую базу. По словам Заблоцкого, авторы идеи уже обсуждали реформу с представителями МВФ.

Економічна Правда По материалам:

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