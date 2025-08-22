Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган — Finance.ua

Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган Сегодня 09:46 — Казна и Политика

Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган

В Украине будет создано Национальное бюро по расследованию аварий на транспорте.

Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

По его словам, в Украине до сих пор нет независимого учреждения, которое системно и профессионально расследовало бы аварии на транспорте — от автомобильных и железнодорожных до авиационных и морских. Как следствие — отсутствие единых стандартов, затягивание процедур и, наконец, низкий уровень безопасности на транспорте.

«Чтобы решить эту проблему, необходимо создать Национальное бюро по расследованию аварийных событий на транспорте. Такая практика успешно работает в Европейском Союзе. Соответствующий проект закона поддержал Кабмин», — рассказал Деркач.

Что предусматривает законопроект:

создание единого органа по расследованиям аварий всех видов транспорта;

более быстрые и более профессиональные расследования;

рекомендации по уменьшению аварийности;



приближение к стандартам ЕС и исполнение Соглашения об ассоциации.

«Бюро должно стать не просто новым институтом. Это должен быть залог доверия и безопасности для каждого, кто пользуется транспортом. Это о единых стандартах, процедурах, квалифицированных специалистах», — подчеркнул Деркач.

Как сказано на сайте Министерства развития общин и территорий, цель законопроекта — обеспечение независимого, объективного и беспристрастного расследования аварийных событий на транспорте, а также предоставление эффективных рекомендаций для предотвращения подобных случаев в будущем.

Предполагается, что Национальное бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте будет работать на постоянной основе. В его компетенцию войдет расследование происшествий на автомобильном, железнодорожном, городском электрическом, авиационном, морском и внутреннем водном транспорте.

Создание единого органа обеспечит:

унифицированный подход к расследованиям;

ускорение процедур расследований и повышение их эффективности;

укрепление доверия и прозрачности процессов в ходе расследования;

централизованная аналитика и координация в сфере безопасности на транспорте;

рост уровня безопасности на всех видах транспорта

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.