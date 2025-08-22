Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган — Finance.ua

Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган
В Украине будет создано Национальное бюро по расследованию аварий на транспорте.
Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.
По его словам, в Украине до сих пор нет независимого учреждения, которое системно и профессионально расследовало бы аварии на транспорте — от автомобильных и железнодорожных до авиационных и морских. Как следствие — отсутствие единых стандартов, затягивание процедур и, наконец, низкий уровень безопасности на транспорте.
«Чтобы решить эту проблему, необходимо создать Национальное бюро по расследованию аварийных событий на транспорте. Такая практика успешно работает в Европейском Союзе. Соответствующий проект закона поддержал Кабмин», — рассказал Деркач.
Что предусматривает законопроект:
- создание единого органа по расследованиям аварий всех видов транспорта;
- более быстрые и более профессиональные расследования;
- рекомендации по уменьшению аварийности;
- приближение к стандартам ЕС и исполнение Соглашения об ассоциации.
«Бюро должно стать не просто новым институтом. Это должен быть залог доверия и безопасности для каждого, кто пользуется транспортом. Это о единых стандартах, процедурах, квалифицированных специалистах», — подчеркнул Деркач.
Как сказано на сайте Министерства развития общин и территорий, цель законопроекта — обеспечение независимого, объективного и беспристрастного расследования аварийных событий на транспорте, а также предоставление эффективных рекомендаций для предотвращения подобных случаев в будущем.
Предполагается, что Национальное бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте будет работать на постоянной основе. В его компетенцию войдет расследование происшествий на автомобильном, железнодорожном, городском электрическом, авиационном, морском и внутреннем водном транспорте.
Создание единого органа обеспечит:
- унифицированный подход к расследованиям;
- ускорение процедур расследований и повышение их эффективности;
- укрепление доверия и прозрачности процессов в ходе расследования;
- централизованная аналитика и координация в сфере безопасности на транспорте;
- рост уровня безопасности на всех видах транспорта
