Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган

Казна и Политика
61
Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган
Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган
В Украине будет создано Национальное бюро по расследованию аварий на транспорте.
Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.
По его словам, в Украине до сих пор нет независимого учреждения, которое системно и профессионально расследовало бы аварии на транспорте — от автомобильных и железнодорожных до авиационных и морских. Как следствие — отсутствие единых стандартов, затягивание процедур и, наконец, низкий уровень безопасности на транспорте.
«Чтобы решить эту проблему, необходимо создать Национальное бюро по расследованию аварийных событий на транспорте. Такая практика успешно работает в Европейском Союзе. Соответствующий проект закона поддержал Кабмин», — рассказал Деркач.
Что предусматривает законопроект:
  • создание единого органа по расследованиям аварий всех видов транспорта;
  • более быстрые и более профессиональные расследования;
  • рекомендации по уменьшению аварийности;
  • приближение к стандартам ЕС и исполнение Соглашения об ассоциации.
«Бюро должно стать не просто новым институтом. Это должен быть залог доверия и безопасности для каждого, кто пользуется транспортом. Это о единых стандартах, процедурах, квалифицированных специалистах», — подчеркнул Деркач.
Как сказано на сайте Министерства развития общин и территорий, цель законопроекта — обеспечение независимого, объективного и беспристрастного расследования аварийных событий на транспорте, а также предоставление эффективных рекомендаций для предотвращения подобных случаев в будущем.

Читайте также: Автогражданка для новичков: это стоит знать, когда страхуете первую машину

Предполагается, что Национальное бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте будет работать на постоянной основе. В его компетенцию войдет расследование происшествий на автомобильном, железнодорожном, городском электрическом, авиационном, морском и внутреннем водном транспорте.
Создание единого органа обеспечит:
  • унифицированный подход к расследованиям;
  • ускорение процедур расследований и повышение их эффективности;
  • укрепление доверия и прозрачности процессов в ходе расследования;
  • централизованная аналитика и координация в сфере безопасности на транспорте;
  • рост уровня безопасности на всех видах транспорта
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems