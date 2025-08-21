Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает — Finance.ua

Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает Сегодня 16:26 — Казна и Политика

Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает

Верховная Рада приняла ключевые законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Цель спецрежима:

увеличить производство современного украинского оружия и военной техники;

развивать новые технологии;

привлекать инвестиции;

повышать способность Сил обороны.

«Наша ключевая цель — полностью обеспечить Силы обороны всем необходимым, разрабатывать и совершенствовать собственное оружие и технику и обеспечить безопасность государства в будущем благодаря сильной, самодостаточной армии», — отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Кто сможет принять участие в Defence City

Участие в Defence City могут принимать предприятия ОПК, которые важны для обороноспособности государства, отвечают требованиям прозрачности и другим критериям и не имеют связей с государством-агрессором.

Основное правило — большая часть дохода предприятия должна поступать от оборонного производства: 75% квалифицированного дохода (для самолетостроения — 50%).

Резиденты Defence City получат ряд преимуществ:

освобождение от налога на прибыль до 2036 года, налога на землю и недвижимость, экологического налога;

упрощение таможенных процедур во время военного положения и в течение года после его завершения;

упрощенный режим международной передачи оборонной продукции и т. п.

Defence City вызвало обеспокоенность у представителей антикоррупционной среды.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны ОАС МОУ) проанализировал представленные в парламент законопроекты и пришел к выводу, что в том виде они содержат много неопределенностей, создают пространство для злоупотреблений и требуют серьезной доработки.

Принятие специального режима Defence City для предприятий ОПК позволит Украине ощутимо нарастить объемы производства оружия и товаров оборонного назначения. Речь идет, по расчетам специалистов, об объемах от 9 до 30 млрд долларов ежегодно, отмечал ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

