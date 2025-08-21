Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает — Finance.ua

Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает
Верховная Рада приняла ключевые законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Цель спецрежима:
- увеличить производство современного украинского оружия и военной техники;
- развивать новые технологии;
- привлекать инвестиции;
- повышать способность Сил обороны.
«Наша ключевая цель — полностью обеспечить Силы обороны всем необходимым, разрабатывать и совершенствовать собственное оружие и технику и обеспечить безопасность государства в будущем благодаря сильной, самодостаточной армии», — отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Кто сможет принять участие в Defence City
Участие в Defence City могут принимать предприятия ОПК, которые важны для обороноспособности государства, отвечают требованиям прозрачности и другим критериям и не имеют связей с государством-агрессором.
Основное правило — большая часть дохода предприятия должна поступать от оборонного производства: 75% квалифицированного дохода (для самолетостроения — 50%).
Резиденты Defence City получат ряд преимуществ:
- освобождение от налога на прибыль до 2036 года, налога на землю и недвижимость, экологического налога;
- упрощение таможенных процедур во время военного положения и в течение года после его завершения;
- упрощенный режим международной передачи оборонной продукции
и т. п.
Напомним, в июне 2025 года на рассмотрение парламента подали пакет из четырех законопроектов (№ 13420, № 13421, № 13422, № 13423), которые предусматривают создание специального правового режима для поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины.
Defence City вызвало обеспокоенность у представителей антикоррупционной среды.
Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны ОАС МОУ) проанализировал представленные в парламент законопроекты и пришел к выводу, что в том виде они содержат много неопределенностей, создают пространство для злоупотреблений и требуют серьезной доработки.
Принятие специального режима Defence City для предприятий ОПК позволит Украине ощутимо нарастить объемы производства оружия и товаров оборонного назначения. Речь идет, по расчетам специалистов, об объемах от 9 до 30 млрд долларов ежегодно, отмечал ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
📢 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Поделиться новостью
Также по теме
Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает
За 1 год работы аграрии получили в пользование 53,2 тыс. гектаров земли — Государственный земельный банк
Правительство предлагает ввести уголовную ответственность для военнообязанных за побег за границу
ВР приняла закон о профессиональном образовании: каких изменений ждать
Инфографики изменений: три продукта, по которым Украина наращивает экспорт
Какую дату считают доходом для ФЛП на общей системе — разъяснение ГНС