Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает

Казна и Политика
14
Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает
Верховная Рада утвердила спецрежим Defence City: что он предусматривает
Верховная Рада приняла ключевые законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Цель спецрежима:

  • увеличить производство современного украинского оружия и военной техники;
  • развивать новые технологии;
  • привлекать инвестиции;
  • повышать способность Сил обороны.
«Наша ключевая цель — полностью обеспечить Силы обороны всем необходимым, разрабатывать и совершенствовать собственное оружие и технику и обеспечить безопасность государства в будущем благодаря сильной, самодостаточной армии», — отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Кто сможет принять участие в Defence City

Участие в Defence City могут принимать предприятия ОПК, которые важны для обороноспособности государства, отвечают требованиям прозрачности и другим критериям и не имеют связей с государством-агрессором.
Основное правило — большая часть дохода предприятия должна поступать от оборонного производства: 75% квалифицированного дохода (для самолетостроения — 50%).

Резиденты Defence City получат ряд преимуществ:

  • освобождение от налога на прибыль до 2036 года, налога на землю и недвижимость, экологического налога;
  • упрощение таможенных процедур во время военного положения и в течение года после его завершения;
  • упрощенный режим международной передачи оборонной продукции и т. п.
Напомним, в июне 2025 года на рассмотрение парламента подали пакет из четырех законопроектов (№ 13420, № 13421, № 13422, № 13423), которые предусматривают создание специального правового режима для поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины.
Defence City вызвало обеспокоенность у представителей антикоррупционной среды.
Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны ОАС МОУ) проанализировал представленные в парламент законопроекты и пришел к выводу, что в том виде они содержат много неопределенностей, создают пространство для злоупотреблений и требуют серьезной доработки.
Принятие специального режима Defence City для предприятий ОПК позволит Украине ощутимо нарастить объемы производства оружия и товаров оборонного назначения. Речь идет, по расчетам специалистов, об объемах от 9 до 30 млрд долларов ежегодно, отмечал ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
📢 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems