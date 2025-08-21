Украина продает еще один завод, конфискованный у российского олигарха — Finance.ua

Украина продает еще один завод, конфискованный у российского олигарха Сегодня 20:43 — Казна и Политика

Украина продает еще один завод, конфискованный у российского олигарха

Фонд госимущества объявил о проведении 16 сентября онлайн-аукционов по приватизации 93% ООО Калушский трубный завод и 93% ООО Торговый дом Евротрубпласт, принадлежавших ранее российскому олигарху Мирону Гориловскому и его партнерам.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Стартовая цена 93% уставного капитала Калушского трубного завода составляет 139,696 млн грн (без НДС).

Мощность производства Калушского трубного завода составляет более 25 тыс. тонн пластиковых труб в год.

Стартовая цена 93% уставного капитала управляющей компании «Евротрубпласт» составляет 54,247 млн ​​грн (без НДС).

Среди условий продаж этих предприятий: погашение в течение шести месяцев долгов по заработной плате и перед бюджетом и недопущение увольнения работников в течение шести месяцев.

Средства от приватизации национализированных активов направляются Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

«Ранее предприятия ООО Торговый дом Евротрубпласт и ООО Калушский трубный завод принадлежали российскому олигарху Мирону Гориловскому и его партнерам, говорится в сообщении. — Согласно решению ВАКС, произошло взыскание активов в доход государства, ныне находящихся в управлении Фонда госимущества».

Читайте также Украина конфисковала активы ведущего судоходного учреждения рф

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 ноября 2024 года оставила без изменений предыдущее решение этого суда, конфисковавшего в пользу государства украинские активы российской группы Полипластик Мирона Гориловского и его бизнес партнеров Валентина Буяновского и Андрея Меньшова.

Группа Полипластик — это крупный промышленный конгломерат, который специализируется на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов, имеет в своей структуре научно-исследовательскую базу для проведения исследований и разработок в сфере композитных полимеров, у которых широкий круг применения, начиная с производства полимерных труб и заканчивая производством комплектующих частей стрелкового оружия, сообщало Министерство юстиции Украины.

Министерство промышленности и торговли рф включило группу Полипластик в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли в рф.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.