Украина продает еще один завод, конфискованный у российского олигарха — Finance.ua

Украина продает еще один завод, конфискованный у российского олигарха
Украина продает еще один завод, конфискованный у российского олигарха

Украина продает еще один завод, конфискованный у российского олигарха
Украина продает еще один завод, конфискованный у российского олигарха
Фонд госимущества объявил о проведении 16 сентября онлайн-аукционов по приватизации 93% ООО Калушский трубный завод и 93% ООО Торговый дом Евротрубпласт, принадлежавших ранее российскому олигарху Мирону Гориловскому и его партнерам.
Об этом говорится в сообщении фонда.
Стартовая цена 93% уставного капитала Калушского трубного завода составляет 139,696 млн грн (без НДС).
Мощность производства Калушского трубного завода составляет более 25 тыс. тонн пластиковых труб в год.
Стартовая цена 93% уставного капитала управляющей компании «Евротрубпласт» составляет 54,247 млн ​​грн (без НДС).
Среди условий продаж этих предприятий: погашение в течение шести месяцев долгов по заработной плате и перед бюджетом и недопущение увольнения работников в течение шести месяцев.
Средства от приватизации национализированных активов направляются Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.
«Ранее предприятия ООО Торговый дом Евротрубпласт и ООО Калушский трубный завод принадлежали российскому олигарху Мирону Гориловскому и его партнерам, говорится в сообщении. — Согласно решению ВАКС, произошло взыскание активов в доход государства, ныне находящихся в управлении Фонда госимущества».
Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 ноября 2024 года оставила без изменений предыдущее решение этого суда, конфисковавшего в пользу государства украинские активы российской группы Полипластик Мирона Гориловского и его бизнес партнеров Валентина Буяновского и Андрея Меньшова.
Группа Полипластик — это крупный промышленный конгломерат, который специализируется на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов, имеет в своей структуре научно-исследовательскую базу для проведения исследований и разработок в сфере композитных полимеров, у которых широкий круг применения, начиная с производства полимерных труб и заканчивая производством комплектующих частей стрелкового оружия, сообщало Министерство юстиции Украины.
Министерство промышленности и торговли рф включило группу Полипластик в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли в рф.
