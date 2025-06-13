Вертолеты и автомобили: таможня передала ВСУ «конфиската» более чем на 700 млн гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вертолеты и автомобили: таможня передала ВСУ «конфиската» более чем на 700 млн гривен

15
Вертолеты и автомобили: таможня передала ВСУ «конфиската» более чем на 700 млн гривен
Вертолеты и автомобили: таможня передала ВСУ «конфиската» более чем на 700 млн гривен
Государственная таможенная служба передала на нужды защитников Украины конфискованных товаров и транспорта более чем на 700 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Чаще всего передавали следующие товары:
  • 1 437 автомобилей — на 251,8 млн грн;
  • имущество военного назначения — на 80,1 млн грн;
  • запчасти к авто — на 63,4 млн грн;
  • 1,85 млн пачек сигарет — на 47,2 млн грн, других табачных изделий — на 2,6 млн грн;
  • 11 555 единиц компьютерной техники — на 42,4 млн грн;
  • 1 891 мобильных телефонов — на 33,2 млн грн;
  • одежда и обувь — на 28,9 млн грн;
  • 10 338 единиц бытовой техники — на 24,9 млн грн;
  • 1 456 генератора, аккумуляторы и солнечные батареи — на 16,8 млн грн;
Читайте также
  • лесоматериалы — на 14,2 млн грн;
  • бытовая химия и средства гигиены — на 12,6 млн грн;
  • продукты питания — на 7,6 млн грн;
  • медицинские изделия — на 5,9 млн грн;
  • самолет и 2 вертолета стоимостью 4,9 млн грн;
  • наушники — на 4,7 млн ​​грн;
  • часы — на 3,7 млн ​​грн;
  • другие категории имущества — на 57,1 млн грн.

Куда передают «конфискат»

Основными получателями стали:
  • Министерство обороны Украины — 487,3 млн грн;
  • Министерство внутренних дел — 114,0 млн грн;
  • Государственная пограничная служба Украины — 64,8 млн грн;
  • Областные военные администрации — 13,6 млн грн;
  • Служба Безопасности Украины — 8,9 млн грн;
  • другие получатели — 13,4 млн грн.
Вертолеты и автомобили: таможня передала ВСУ «конфиската» более чем на 700 млн гривен
Отметим, что конфискованное имущество и то, которое на других законных основаниях перешло в собственность государства, передается Вооруженным Силам Украины и правоохранительным органам согласно распоряжению КМУ от 26.02.2022 № 186-р «О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил», постановления КМУ от 16.09.2022 № 1043 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно передачи имущества для удовлетворения потребностей функционирования государства в условиях военного положения», а также в соответствии с решениями военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятых на основании предписаний Закона Украины «О правовом режиме военного положения».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems