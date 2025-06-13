Вертолеты и автомобили: таможня передала ВСУ «конфиската» более чем на 700 млн гривен — Finance.ua

Вертолеты и автомобили: таможня передала ВСУ «конфиската» более чем на 700 млн гривен
Государственная таможенная служба передала на нужды защитников Украины конфискованных товаров и транспорта более чем на 700 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Чаще всего передавали следующие товары:
- 1 437 автомобилей — на 251,8 млн грн;
- имущество военного назначения — на 80,1 млн грн;
- запчасти к авто — на 63,4 млн грн;
- 1,85 млн пачек сигарет — на 47,2 млн грн, других табачных изделий — на 2,6 млн грн;
- 11 555 единиц компьютерной техники — на 42,4 млн грн;
- 1 891 мобильных телефонов — на 33,2 млн грн;
- одежда и обувь — на 28,9 млн грн;
- 10 338 единиц бытовой техники — на 24,9 млн грн;
- 1 456 генератора, аккумуляторы и солнечные батареи — на 16,8 млн грн;
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- лесоматериалы — на 14,2 млн грн;
- бытовая химия и средства гигиены — на 12,6 млн грн;
- продукты питания — на 7,6 млн грн;
- медицинские изделия — на 5,9 млн грн;
- самолет и 2 вертолета стоимостью 4,9 млн грн;
- наушники — на 4,7 млн грн;
- часы — на 3,7 млн грн;
- другие категории имущества — на 57,1 млн грн.
Куда передают «конфискат»
Основными получателями стали:
- Министерство обороны Украины — 487,3 млн грн;
- Министерство внутренних дел — 114,0 млн грн;
- Государственная пограничная служба Украины — 64,8 млн грн;
- Областные военные администрации — 13,6 млн грн;
- Служба Безопасности Украины — 8,9 млн грн;
- другие получатели — 13,4 млн грн.
Отметим, что конфискованное имущество и то, которое на других законных основаниях перешло в собственность государства, передается Вооруженным Силам Украины и правоохранительным органам согласно распоряжению КМУ от 26.02.2022 № 186-р «О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил», постановления КМУ от 16.09.2022 № 1043 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно передачи имущества для удовлетворения потребностей функционирования государства в условиях военного положения», а также в соответствии с решениями военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятых на основании предписаний Закона Украины «О правовом режиме военного положения».
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