Тюрьма и конфискация имущества: украинцы ответили, какие приговоры коррупционерам справедливы — Finance.ua

Тюрьма и конфискация имущества: украинцы ответили, какие приговоры коррупционерам справедливы Сегодня 17:03

Тюрьма и конфискация имущества: украинцы ответили, какие приговоры коррупционерам справедливы

Коррупция остается одной из самых острых проблем в Украине как для бизнеса, так и для общества. Очередные разоблачения каждый раз вызывают резонанс и возмущение, а громкие скандалы и медийные расследования лишь подтверждают: запрос на справедливость и прозрачность в обществе очень высок.

Исследователи из Киевского международного института социологии (КМИС) представили результаты опроса украинцев относительно того, сталкиваются ли они с коррупцией и какие судебные дела и приговоры против коррупционеров считают справедливыми.

Как относятся к коррупции

Согласно опросу, 92% населения считают, что коррупция является скорее или очень серьезной проблемой (считают войну скорее или очень серьезной проблемой — 95%). При этом если в 2022—2023 годах 43% считали коррупцию очень распространенной в Украине, то в 2024 году — 63%. В 2024 году 49% респондентов высказали мнение, что за последние 12 месяцев уровень коррупции вырос (снижение заметили только 5%, а остальные считали, что уровень не изменился или не смогли определиться с мнением).

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В то же время респондентам задавали вопрос «Приходилось ли вам или членам вашей семьи за последние 12 месяцев сталкиваться с любыми проявлениями коррупции со стороны представителей государственных органов, в том числе образовательных, медицинских или других организаций?». Абсолютное большинство украинцев ни в последней волне 2024 года (80%), ни в предыдущей волне 2022−2023 годов (81%) не сталкивались лично (или из-за членов семьи) с проявлениями коррупции. Сталкивались — 15% в 2024 году и те же 15% в 2022—2023 годах.

«Ситуация с искаженным восприятием опасностей дошла до того, что в мае 2024 года в нашем вопросе „Что представляет большую угрозу развитию Украины — коррупция или военная агрессия россии?“ 48% выбрали коррупцию и только 36% - военную агрессию. Вроде бы это должно быть очевидно, что российская агрессия — это экзистенциальная угроза. Однако вопрос коррупции стал настолько эмоциональным для граждан, что это искажает приоритетность угроз для страны», — отмечают исследователи.

Какое наказание считают справедливым для коррупционеров

Как показал опрос, украинцы не видят реальных справедливых приговоров. В начале февраля 2025 года КМИС задавал вопрос «С каким из этих утверждений о наказании политиков и чиновников-коррупционеров вы согласны в большей степени?», и 50% выбрали вариант «политиков и чиновников-коррупционеров нужно как можно скорее наказывать, даже если будет нарушение законов» (44% выбрали вариант «политиков и чиновников-коррупционеров нужно судить по законам, даже если это займет много времени»).

«То, что половина населения готова поддержать внесудебные преследования — очень тревожная тенденция. Но она отражает критически низкое доверие судам и прокурору и, как следствие, сильную обеспокоенность невозможностью достичь справедливости, особенно в контексте войны», — говорят в КМИС.

Исследователи также попросили респондентов указать справедливые меры наказания для вымышленного чиновника-коррупционера, которого поймали на взятке 500 тыс. долларов и суд признал виновным и назначил большой штраф.

Какие приговоры считают справедливыми:

если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока, 74−80% будут считать приговор справедливым вне зависимости от продолжительности разбирательства;

также большинство (58−62%) независимо от рассмотрения будут готовы воспринять как справедливый приговор с конфискацией имущества и 3 годами тюрьмы.

В случае, где нет конфискации и/или нет реального срока, менее половины украинцев считают приговор справедливым. Например, даже в случае 10 лет тюрьмы при коротком (6 месяцев) разбирательстве, но без конфискации, уже 46% будут считать приговор справедливым (и 49% - несправедливым).

При коротком рассмотрении и конфискации имущества, но с условным сроком, 41% будут считать справедливым (57% будут считать несправедливым). Если же приговор не будет включать конфискации и будет предусматривать только условный срок или срок 3 года, то не более четверти будут считать его справедливым (и подавляющее большинство будут считать несправедливым).

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