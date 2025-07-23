Мобилизация в августе: кого будут вызывать в первую очередь — Finance.ua

Мобилизация в августе: кого будут вызывать в первую очередь Сегодня 19:30 — Личные финансы

Мобилизация в августе: кого будут вызывать в первую очередь

В августе 2025 года всеобщая мобилизация в Украине продолжается на фоне действия военного положения. Территориальные центры комплектования (ТЦК) продолжают формировать состав обороноспособной армии, а значит, вручать повестки.

имеет определенный опыт или может его быстро приобрести, пишет " Приоритет имеют те, кто Час дій ".

Предпочтение отдают украинцам с боевым опытом и военными специальностями — артиллеристам, штурмовикам, саперам.

Но не только фронтовики нужны армии. Активно призывают специалистов мирных профессий. В частности, водителей, ІТ-специалистов, связистов, которые будут обеспечивать логистику, связь и техническую поддержку.

Кто подлежит мобилизации сейчас:

Согласно действующему законодательству, повестки могут получить:

военнообязанные с опытом службы. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проходившие службу или участвовавшие в боевых действиях;

лица, которые ранее были ограниченно пригодны — этот статус отменен, а имевшие его должны до 5 июня пройти повторную медкомиссию;

мужчины без опыта службы в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья;

граждане, лишившиеся права на отсрочку, при отсутствии других оснований для освобождения от службы.

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Что с теми, кому менее 25 лет

Мужчины в возрасте до 25 лет могут присоединиться к войску только добровольно. Государство предлагает специальную программу контрактной службы для молодежи 18−24 лет. Она предусматривает:

срок службы от одного года;

ежемесячную зарплату до 120 тысяч гривен;

разовые выплаты;

беспроцентную ипотеку;

компенсацию за аренду жилья и другие льготы.

Однако не все желающие смогут заключить контракт. Предупреждают: каждого кандидата проверяют на состояние здоровья, наличие зависимостей и общую пригодность к службе. После заключения контракта молодых новобранцев ждет трехэтапная подготовка:

45 дней базовой военной подготовки,

14 дней профессиональной подготовки,

14 дней адаптации непосредственно в бригаде.

Ранее ВР одобрила в первом чтении законопроект № 13229 о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими 60 лет — предельного возраста пребывания на военной службе.

Документ позволит гражданам от 60 лет проходить военную службу в Силах обороны по контракту сроком на один год. Такие категории граждан смогут мобилизоваться по собственному желанию и состоянию здоровья.

Как заявил Президент Владимир Зеленский, демобилизация будет, когда Украина победит врага, а до того времени нужна качественная ротация военных. «Наши люди, героические военные, вернутся домой, когда мы победим врага, а это путин, врагов внутри нашей страны нет… Наши герои заслуживают качественных ротаций», — сказал Зеленский.

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