Демобилизация будет после победы, нужна качественная ротация — Президент — Finance.ua
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Демобилизация будет после победы, нужна качественная ротация — Президент

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Демобилизация будет после победы, нужна качественная ротация — Президент
Демобилизация будет после победы, нужна качественная ротация — Президент
Демобилизация будет, когда Украина победит врага, а до того времени необходима качественная ротация военных.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде перед голосованием по назначению нового правительства, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент Укринформа.
«Наши люди, героические военные, вернутся домой, когда мы победим врага, а это путин, врагов внутри нашей страны нет… Наши герои заслуживают качественных ротаций», — сказал Зеленский.
В январе 2025 года Министерство обороны наработало три варианта так называемого законопроекта о демобилизации. Они предусматривают возможность длительной ротации или лечения для военных, которое может продолжаться от трех до пяти месяцев.
По материалам:
Укрінформ
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