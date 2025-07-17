Демобилизация будет после победы, нужна качественная ротация — Президент Сегодня 14:35

Демобилизация будет после победы, нужна качественная ротация — Президент

Демобилизация будет, когда Украина победит врага, а до того времени необходима качественная ротация военных.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде перед голосованием по назначению нового правительства, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент Укринформа.

«Наши люди, героические военные, вернутся домой, когда мы победим врага, а это путин, врагов внутри нашей страны нет… Наши герои заслуживают качественных ротаций», — сказал Зеленский.

В январе 2025 года Министерство обороны наработало три варианта так называемого законопроекта о демобилизации. Они предусматривают возможность длительной ротации или лечения для военных, которое может продолжаться от трех до пяти месяцев.

Укрінформ По материалам:

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