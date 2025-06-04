Добровольная мобилизация мужчин от 60 лет: законопроект одобрен — Finance.ua

Добровольная мобилизация мужчин от 60 лет: законопроект одобрен Сегодня 14:15 — Казна и Политика

Добровольная мобилизация мужчин от 60 лет: законопроект одобрен

Как сообщил нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Тelegram, ВР одобрила в первом чтении законопроект № 13229 о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими 60 лет — предельного возраста пребывания на военной службе.

О чем идет речь

Документ позволит гражданам от 60 лет проходить военную службу в Силах обороны по контракту сроком на один год.

Такие категории граждан смогут мобилизоваться по собственному желанию и по состоянию здоровья.

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Напомним, этот законопроект — это ответ на запрос общества. Из-за того, что многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом.

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Справка Finance.ua:

Согласно законодательству, в Украине могут мобилизовать военнообязанных в возрасте 25−60 лет, которые признаны пригодными по состоянию здоровья.

В то же время, некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях (например, если они прошли срочную службу в мирное время, закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру) или по собственному желанию.

Украинцам, которые пожелают пополнить ряды Государственной пограничной службы, теперь не нужно обращаться в ТЦК. Пограничные отряды могут проводить мобилизацию и пополнять свой личный состав без обращения в ТЦК.

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