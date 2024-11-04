Украинцы могут добровольно записаться в пограничные отряды: мобилизация через ТЦК теперь не нужна — Finance.ua
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Украинцы могут добровольно записаться в пограничные отряды: мобилизация через ТЦК теперь не нужна

Личные финансы
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Украинцам, которые пожелают пополнить ряды Государственной пограничной службы, теперь не нужно обращаться в ТЦК. Пограничные отряды могут проводить мобилизацию и пополнять свой личный состав без обращения в ТЦК.
Такое право уже получили 10 пограничных отрядов, говорится в сообщении ГПСУ.
Недавно Кабмин принял постановление, согласно которому командирам воинских частей предоставили право самостоятельно проводить мобилизацию добровольцев. Соответственно, граждане, желающие служить в этих воинских частях, могут обращаться непосредственно к их командованию. Командиры этих частей, в свою очередь, получили право направлять добровольцев на ВВК и в дальнейшем комплектовать ими свои боевые части.
Среди военных подразделений, уже получивших такое право — 10 пограничных отрядов. В частности, можно мобилизовать без прохождения ТЦК в такие подразделения ГПСУ.
По материалам:
Finance.ua
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