Мобилизация «стала популярной» среди подозреваемых в коррупции, — САП Сегодня 09:44

В Украине становится популярным новый способ избежать уголовной ответственности за коррупцию. Подозреваемые добровольно вступают в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook

«Мобилизация обвиняемых по делам САП и НАБУ стала одним из актуальных и популярных методов уклонения от уголовной ответственности», — говорится в сообщении САП.

В прокуратуре отметили, что уже 48 подозреваемых после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ряды ВСУ.

По этой причине рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности подозреваемых истекают. Таким образом, они могут избежать наказания.

Напомним, вчера, 9 апреля, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который мог получить взятку в размере 722 млн гривен, не явился на суд.

Сторона защиты заявила, что Насиров не может участвовать в судебных заседаниях, поскольку он пошел добровольно служить в ВСУ.

Адвокаты просили судью остановить производство по этой причине.

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