Мобилизация «стала популярной» среди подозреваемых в коррупции, — САП — Finance.ua
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Мобилизация «стала популярной» среди подозреваемых в коррупции, — САП

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В Украине становится популярным новый способ избежать уголовной ответственности за коррупцию. Подозреваемые добровольно вступают в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.
«Мобилизация обвиняемых по делам САП и НАБУ стала одним из актуальных и популярных методов уклонения от уголовной ответственности», — говорится в сообщении САП.
В прокуратуре отметили, что уже 48 подозреваемых после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ряды ВСУ.
По этой причине рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности подозреваемых истекают. Таким образом, они могут избежать наказания.
Напомним, вчера, 9 апреля, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который мог получить взятку в размере 722 млн гривен, не явился на суд.
Сторона защиты заявила, что Насиров не может участвовать в судебных заседаниях, поскольку он пошел добровольно служить в ВСУ.
Адвокаты просили судью остановить производство по этой причине.
По материалам:
РБК-Україна
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