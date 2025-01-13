Мобилизация безработных: официальные разъяснения об оповещениях и процессе призыва — Finance.ua

Мобилизация безработных: официальные разъяснения об оповещениях и процессе призыва
В правительстве отмечалось, что основной целью мобилизации является привлечение лиц без официального трудоустройства. Однако в Сухопутных силах уточняют, что призывают не только безработных, но и проводят оповещения на предприятиях.
Об этом рассказала офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Наталия Киндратив, передает 24 канал.
По ее словам, работники ТЦК проводят оповещения как в общественных местах и на улицах, так и на предприятиях, рассылая распоряжения о вызове военнообязанных сотрудников конкретных предприятий.
«Просто эта часть работы не так заметна, как в общественных местах», — отметила офицер.
Она прокомментировала скандалы вокруг ТЦК и СП, подчеркнув, что ТЦК является частью ВСУ. Офицер отметила, что враг пытается создать впечатление, будто ТЦК — это отдельная структура, чтобы посеять дезинформацию среди украинцев.
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