Аудит уголовных производств: закрыто уже 7 тысяч из 21 тысячи дел — Кравченко Сегодня 20:28 — Казна и Политика

Аудит уголовных производств: закрыто уже 7 тысяч из 21 тысячи дел — Кравченко

Аудит уголовных производств, касающихся бизнеса, продолжается, в настоящее время из 21 тысячи уже установленных дел этой группы закрыто 7 тысяч дел.

Об этом на брифинге проинформировал генпрокурор Руслан Кравченко, сообщает Укринформ.

«Раньше в Офисе генерального прокурора говорили, что у нас там 6 (тысяч. — Ред.) с копейками уголовных производств по бизнесу, в конце мая это говорилось. Провел аудит — у нас 21 тысяча (этих дел. — Ред.). Их есть большое количество в Нацполе, в БЭБ точно. И мы закрыли уже почти 7 тысяч производств и продолжаем этот аудит», — заявил он.

В ходе аудита было установлено, что некоторые из этих производств расследуются годами.

«Решение простое: нет судебной перспективы — закрыли. Нужно для закрытия провести ту или иную судебную экспертизу — провели, подтвердили мнение, закрыли», — сказал генпрокурор.

По его словам, если следствие видит судебную перспективу по делу, то может быть назначена, например, судебно-экономическая экспертиза по этому производству, которая необходима в большинстве случаев. По его мнению, это можно сделать спокойно, без обысков.

«Не нужно проводить обыски — пошли, у заказчика работ взяли (определенные необходимые материалы. — Ред.), назначили судебно-экономическую экспертизу и спокойно ждем заключения эксперта. И если не подтвердили (подозрение. — Ред.) — закрыли (дело. — Ред.), если подтвердили — извините, пожалуйста, (это уже. — Ред.) подозрение, если убытки были установлены экономической экспертизой, строительно-технической экспертизой. И бизнес слышит», — сообщил генпрокурор.

Економічна Правда По материалам:

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