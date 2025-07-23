НАБУ и САП обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления — Finance.ua

НАБУ и САП обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обратились к украинцам. Они призывали к единству и недопустимости внутреннего раскола.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление ведомств.
«Мощь и устойчивость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства»,
говорится в совместном заявлении.
НАБУ и САП также призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
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Напомним, до этого, 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект № 12414, предусматривающий урезание полномочий НАБУ и САП.
Вечером, 22 июля, несмотря на протесты в Киеве и ряде городов, президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414.
Добавим, что до этого глава ГУР Кирилл Буданов, реагируя на принятие законопроекта № 12414, призвал общество не допустить внутренних противоречий, выгодных прежде всего врагу.
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