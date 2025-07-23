Бизнес и общественные объединения призвали отменить закон о НАБУ/САП (совместное заявление) — Finance.ua
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Бизнес и общественные объединения призвали отменить закон о НАБУ/САП (совместное заявление)

Казна и Политика
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Бизнес и общественные объединения призвали отменить закон о НАБУ/САП (совместное заявление)
Бизнес и общественные объединения призвали отменить закон о НАБУ/САП (совместное заявление)
Представители бизнес-сообщества, аналитические центры, общественные организации (около 60 объединений) призвали президента Украины Владимира Зеленского и парламент отменить закон, ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом говорится в совместном заявлении, которое разместил первый заместитель министра экономики (2015−2019 гг.) и глава Государственной таможенной службы (2019−2020 гг.) Максим Нефедов на фейсбуке.

Кто среди подписантов

Бизнес-сообщества CEO Club Ukraine, Board, ОО «Ассоциация частных работодателей», ОО «Ассоциация выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы», общественные организации «Гражданская платформа «Нова Країна», «Украинский фонд правовой помощи», ОО «Країна вільної громади» — здесь.

Как объясняют подписанты заявления свою позицию

Закон ликвидирует независимость антикоррупционных органов, превращая их в подразделения нереформированной и политически зависимой прокуратуры, а также ограничивает эффективность работы этих органов, лишая их возможности сохранять конфиденциальность расследований.
«По сути это означает уничтожение одного из тех важнейших факторов, которые держат для Украины открытыми двери в Евросоюз, обеспечивают доверие и поддержку со стороны европейских партнеров, жизненно необходимые во время войны, и питают украинскую мечту о лучшем будущем, что дает людям силы на фронте и в тылу»,
— подчеркивают заявители.

По их мнению, закон также создает основания для сворачивания существующих достижений евроинтеграции и увеличивает финансовые риски для страны.
Подписанты заявления обращают внимание, что независимые и эффективные антикоррупционные институты — это не техническая деталь, а системное требование евроинтеграции Украины, и является одним из главных критериев для оценки ее прогресса на пути к членству в ЕС, а также важным маркером доверия со стороны европейских партнеров, символом политической и ценностной совместимости.

Справка Finance.ua:

  • 22 июля Верховная Рада ограничила независимость НАБУ и САП. За соответствующий законопроект № 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения, во втором чтении и в целом проголосовало 263 народных депутата.
  • В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями: быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам; предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел; передоверять истребованные дела любым прокурорам; передоверять расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ, другим органам.
По материалам:
Finance.ua
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