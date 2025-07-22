Верховна Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Верховна Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП

Казна та Політика
89
Верховна Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП
Верховна Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП
Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це стало відомо під час трансляції парламенту на YouTube-каналі народного депутата Ярослава Железняка, пише Уніан.
Зазначається, що за відповідне рішення проголосувало 263 депутата.
Як пише Transparency International Ukraine, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам. Крім того, як зазначають в організації, генпрокурор стане фактичним керівником САП. Він зможе передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — це центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — це самостійний орган прокуратури, який процесуально керує справами НАБУ.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems