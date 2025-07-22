Верховна Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП — Finance.ua

Верховна Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Верховна Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це стало відомо під час трансляції парламенту на YouTube-каналі народного депутата Ярослава Железняка, пише Уніан.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосувало 263 депутата.

Як пише Transparency International Ukraine, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам. Крім того, як зазначають в організації, генпрокурор стане фактичним керівником САП. Він зможе передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — це центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — це самостійний орган прокуратури, який процесуально керує справами НАБУ.

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