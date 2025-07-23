Президент підписав закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП — Finance.ua

Президент підписав закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП Сьогодні 09:50 — Казна та Політика

Президент підписав закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП

На сайті Верховної Ради 22 липня з’явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.

Про це йдеться на сайті ВР, пише" Економічна правда".

Читайте також Верховна Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП

Деталі: Відзначимо, що інформація про підписання закону зникала із сайту Ради, проте наразі вказано, що президент Зеленський підписав документ.

Також майже одразу публікація про закон з’явилася в газеті Верховної Ради «Голос України» — це означає, що він вступив в силу.

Нагадаємо, Нардеп Ярослав Железняк написав , що депутати, які виступали проти закону, спробують внести подання до Конституційного суду, щоб оскаржити його. Для цього потрібно зібрати підписи 45 парламентарів. За словами Железняка, під час слухання у Раді законопроєкту № 12414 було порушено багато статей Регламенту.

Парламент проголосував за відповідний законопроєкт 22 липня. У Раді його підтримали переважно нардепи від «Слуги народу», «ОПЗЖ» і «Батьківщини».

Після голосування у великих українських містах люди зійшлися на акції протесту із закликом ветувати закон. Наразі мітинги відбуваються у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та навіть, попри обстріли, Сумах.

За законом, генеральний прокурор зможе:

передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

витребувати матеріали будь-яких справ і передоручати їх іншим прокурорам;

надавати НАБУ письмові вказівки, обовʼязкові до виконання;

передоручати кримінальні провадження НАБУ іншим органам досудового розслідування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.