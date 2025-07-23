Президент підписав закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП — Finance.ua
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Президент підписав закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП

Казна та Політика
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Президент підписав закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП
Президент підписав закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП
На сайті Верховної Ради 22 липня з’явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.
Про це йдеться на сайті ВР, пише" Економічна правда".
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Деталі: Відзначимо, що інформація про підписання закону зникала із сайту Ради, проте наразі вказано, що президент Зеленський підписав документ.
Також майже одразу публікація про закон з’явилася в газеті Верховної Ради «Голос України» — це означає, що він вступив в силу.
Нагадаємо, Нардеп Ярослав Железняк написав, що депутати, які виступали проти закону, спробують внести подання до Конституційного суду, щоб оскаржити його. Для цього потрібно зібрати підписи 45 парламентарів. За словами Железняка, під час слухання у Раді законопроєкту № 12414 було порушено багато статей Регламенту.
Парламент проголосував за відповідний законопроєкт 22 липня. У Раді його підтримали переважно нардепи від «Слуги народу», «ОПЗЖ» і «Батьківщини».
Після голосування у великих українських містах люди зійшлися на акції протесту із закликом ветувати закон. Наразі мітинги відбуваються у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та навіть, попри обстріли, Сумах.
За законом, генеральний прокурор зможе:
  • передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • витребувати матеріали будь-яких справ і передоручати їх іншим прокурорам;
  • надавати НАБУ письмові вказівки, обовʼязкові до виконання;
  • передоручати кримінальні провадження НАБУ іншим органам досудового розслідування.
За матеріалами:
Finance.ua
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