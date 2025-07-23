Украина заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен — Finance.ua
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Украина заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен

Казна и Политика
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Украина заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен
Украина заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен
Как сообщил глава Министерства обороны Денис Шмыгаль, Украина развивает рынок украинских дронов-перехватчиков.
Так, вчера три производителя получили государственные контракты. В общей сложности имеем уже 4 контракта более чем на 3 млрд грн.
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«Будем дальше масштабировать эти технологии. Вместе с Первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым встретились с Brave1, командой Минцифры, производителями дронов и крупнейшими волонтерскими фондами Украины. Сосредоточились на обеспечении беспилотниками наших воинов на передовой. Большое внимание уделили дронам-перехватчикам, которые способны противодействовать российским „шахедам“», — сказано в сообщении.
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Как написал министр, Украина уже имеет четыре госконтракта с производителями. Кроме того, Минобороны ведет переговоры с партнерами по привлечению финансирования на закупку таких перехватчиков.
Ранее говорилось, что Соединенные Штаты хотят покупать дроны, произведенные в Украине. Киев стремится приобрести другое оружие от американских производителей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NewsMax.
По его словам, Киев хочет приобрести у Вашингтона оружие, чтобы создать воздушный щит. Это взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон, ведь американцы проявили интерес к украинским дронам.
Недавно писали о том, что Власти Норвегии дополнительно предоставят 6,5 млрд норвежских крон (приблизительно 551 млн евро) на производство дронов и закупку беспилотных технологий для Украины.
По материалам:
Finance.ua
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