Украина заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен — Finance.ua

Украина заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Украина заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен

Как сообщил глава Министерства обороны Денис Шмыгаль, Украина развивает рынок украинских дронов-перехватчиков.

Так, вчера три производителя получили государственные контракты. В общей сложности имеем уже 4 контракта более чем на 3 млрд грн.

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«Будем дальше масштабировать эти технологии. Вместе с Первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым встретились с Brave1, командой Минцифры, производителями дронов и крупнейшими волонтерскими фондами Украины. Сосредоточились на обеспечении беспилотниками наших воинов на передовой. Большое внимание уделили дронам-перехватчикам, которые способны противодействовать российским „шахедам“», — сказано в сообщении.

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Как написал министр, Украина уже имеет четыре госконтракта с производителями. Кроме того, Минобороны ведет переговоры с партнерами по привлечению финансирования на закупку таких перехватчиков.

Ранее говорилось , что Соединенные Штаты хотят покупать дроны, произведенные в Украине. Киев стремится приобрести другое оружие от американских производителей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NewsMax.

По его словам, Киев хочет приобрести у Вашингтона оружие, чтобы создать воздушный щит. Это взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон, ведь американцы проявили интерес к украинским дронам.

6,5 млрд норвежских крон (приблизительно 551 млн евро) на производство дронов и закупку беспилотных технологий для Украины. Недавно писали о том, что Власти Норвегии дополнительно предоставятнорвежских крон (приблизительно 551 млн евро) на производство дронов и закупку беспилотных технологий для Украины.

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