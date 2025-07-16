Зеленський повідомив, чи хочуть США купувати українські дрони — Finance.ua

Зеленський повідомив, чи хочуть США купувати українські дрони
Сполучені Штати хочуть купувати дрони, вироблені в Україні. Натомість Київ прагне придбати іншу зброю від американських виробників.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NewsMax.
За його словами, наразі Київ хоче придбати у Вашингтона зброю, аби створити повітряний щит. Це взаємовигідне співробітництво для обох сторін, адже американці виявили інтерес до українських дронів.
«Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники… Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо», — підкреслив Зеленський.
З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна не просто почала активно використовувати безпілотники на полі бою, а й фактично створила з нуля власну дронову індустрію.
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