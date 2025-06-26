Україна отримає ще 550 млн євро на дрони від Норвегії — Finance.ua

Україна отримає ще 550 млн євро на дрони від Норвегії Сьогодні 09:10 — Казна та Політика

Україна отримає ще 550 млн євро на дрони від Норвегії

Влада Норвегії додатково надасть 6,5 млрд норвезьких крон (приблизно 551 млн євро) на виробництво дронів та закупівлю безпілотних технологій для України.

Про це йдеться в заяві , опублікованій на сайті уряду країни.

Дрони планують закуповувати як безпосередньо в українських виробників, так і у компаній із країн-партнерів.

«Безпілотники відіграють важливу роль у боротьбі України за оборону. Вони є важливими як для захисту критично важливої ​​інфраструктури, так і для використання на передовій. Вклад Норвегії значно підвищить здатність України здійснювати необхідне спостереження та операції з використанням безпілотників», — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

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В уряді додали, що країна й надалі допомагатиме Україні та виділятиме кошти на морську безпеку, протиповітряну оборону, безпілотники та автономні системи.

«Ми також віддамо пріоритет надання підтримки закупівлі оборонного обладнання у українських виробників та співпраці країн Північної Європи та Балтії щодо оснащення та навчання нових українських військових підрозділів», — сказав міністр оборони Торе О Сандвік.

Нагадаємо, Зеленський анонсував відкриття виробництва зброї за кордоном. У межах програми Build with Ukraine влітку будуть підписані домовленості про початок експорту українських військових технологій та відкриття ліній виробництва за кордоном.

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