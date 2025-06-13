Президент підписав закони про пільги на імпорт оптоволокна для дронів — Finance.ua

Президент підписав закони про пільги на імпорт оптоволокна для дронів Сьогодні 12:29 — Казна та Політика

Президент підписав закони про пільги на імпорт оптоволокна для дронів

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які сприятимуть розвитку вітчизняного оборонного виробництва. Зокрема, йдеться про звільнення від податків і мит на ключові компоненти для виготовлення дронів, включно з оптоволокном.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Ухвалені зміни дозволяють знизити витрати на закупівлю необхідних комплектуючих і прискорити виготовлення техніки для ЗСУ.

Податкові пільги для військових товарів

Закон № 4474-IX передбачає зміни до Податкового кодексу України. Відповідно до нових норм, операції з ввезення на митну територію України товарів, які використовуються для потреб безпеки й оборони, звільняються від сплати ПДВ.

Мита на імпорт товарів для потреб оборони

Закон № 4473-IX вносить зміни до Митного кодексу України. Документ звільняє від сплати ввізного мита товари, які імпортуються для оборонних цілей. Наприклад, оптоволокно, яке використовується при виробництві безпілотників.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк пояснював , що дрони на оптоволокні стійкі до засобів радіоелектронної розвідки й мають критичне значення для Сил оборони України. А ухвалені документи позитивно вплинуть на кілька речей. Зокрема:

зменшиться собівартість безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передавання відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;

Сили оборони України оперативніше будуть отримувати сучасні технічні засоби.

Водночас Міністерство оборони уклало контракти з 76 українськими виробниками дронів. Всього за півтора року виділено на закупівлі понад 100 млрд грн. Йдеться про FPV-дрони, коптери-бомбери, розвідувальні та ударні безпілотники. Ці контракти є частиною великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони та розвитку національного оборонного виробництва.

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