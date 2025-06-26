Украина получит еще 550 млн евро на дроны от Норвегии — Finance.ua
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Украина получит еще 550 млн евро на дроны от Норвегии

Казна и Политика
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Украина получит еще 550 млн евро на дроны от Норвегии
Украина получит еще 550 млн евро на дроны от Норвегии
Власти Норвегии дополнительно предоставит 6,5 млрд норвежских крон (приблизительно 551 млн евро) на производство дронов и закупку беспилотных технологий для Украины.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.
Дроны планируют закупать как непосредственно у украинских производителей, так и у компаний из стран-партнеров.
«Беспилотники играют важную роль в борьбе Украины за оборону. Они важны как для защиты критически важной инфраструктуры, так и для использования на передовой Вклад Норвегии значительно повысит способность Украины осуществлять необходимое наблюдение и операции с использованием беспилотников», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
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В правительстве добавили, что страна и продолжит помогать Украине и будет выделять средства на морскую безопасность, противовоздушную оборону, беспилотники и автономные системы.
«Мы также поставим в приоритет поддержку в закупке оборонного оборудования у украинских производителей и сотрудничеству стран Северной Европы и Балтии по оснащению и обучению новых украинских военных подразделений», — сказал министр обороны Торе О Сандвик.
Напомним, Зеленский анонсировал открытие производства оружия за рубежом. В рамках программы Build with Ukraine летом будут подписаны договоренности о начале экспорта украинских военных технологий и открытии линий производства за рубежом.
По материалам:
Слово і Діло
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