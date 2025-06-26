Украина получит еще 550 млн евро на дроны от Норвегии — Finance.ua

Украина получит еще 550 млн евро на дроны от Норвегии
Власти Норвегии дополнительно предоставит 6,5 млрд норвежских крон (приблизительно 551 млн евро) на производство дронов и закупку беспилотных технологий для Украины.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.
Дроны планируют закупать как непосредственно у украинских производителей, так и у компаний из стран-партнеров.
«Беспилотники играют важную роль в борьбе Украины за оборону. Они важны как для защиты критически важной инфраструктуры, так и для использования на передовой Вклад Норвегии значительно повысит способность Украины осуществлять необходимое наблюдение и операции с использованием беспилотников», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
В правительстве добавили, что страна и продолжит помогать Украине и будет выделять средства на морскую безопасность, противовоздушную оборону, беспилотники и автономные системы.
«Мы также поставим в приоритет поддержку в закупке оборонного оборудования у украинских производителей и сотрудничеству стран Северной Европы и Балтии по оснащению и обучению новых украинских военных подразделений», — сказал министр обороны Торе О Сандвик.
Напомним, Зеленский анонсировал открытие производства оружия за рубежом. В рамках программы Build with Ukraine летом будут подписаны договоренности о начале экспорта украинских военных технологий и открытии линий производства за рубежом.
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