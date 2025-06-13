Президент подписал законы о льготах на импорт оптоволокна для дронов — Finance.ua

Президент подписал законы о льготах на импорт оптоволокна для дронов Сегодня 12:29 — Казна и Политика

Президент подписал законы о льготах на импорт оптоволокна для дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые будут способствовать развитию отечественного оборонного производства. В частности, речь идет об освобождении от налогов и пошлин на ключевые компоненты для изготовления дронов, включая оптоволокно.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Принятые изменения позволяют снизить затраты на закупку необходимых комплектующих и ускорить изготовление техники для ВСУ.

Налоговые льготы для военных товаров

Закон № 4474-IX предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. Согласно новым нормам операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, используемых для нужд безопасности и обороны, освобождаются от уплаты НДС.

Пошлины на импорт товаров для нужд обороны

Закон № 4473-IX вносит изменения в Таможенный кодекс Украины. Документ освобождает от уплаты ввозной пошлины товары, импортируемые для оборонных целей. К примеру, оптоволокно, которое используется при производстве беспилотников.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк объяснял , что дроны на оптоволокне устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и имеют критическое значение для Сил обороны Украины. А принятые документы положительно повлияют на несколько вещей. В частности:

снизится себестоимость беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала или других изделий оборонного назначения с использованием оптического кабеля;

Силы обороны Украины будут оперативнее получать современные технические средства.

В то же время Министерство обороны заключило контракты с 76 украинскими производителями дронов. Всего за полтора года выделено на закупки более 100 млрд грн.

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