Президент подписал законы о льготах на импорт оптоволокна для дронов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент подписал законы о льготах на импорт оптоволокна для дронов

Казна и Политика
9
Президент подписал законы о льготах на импорт оптоволокна для дронов
Президент подписал законы о льготах на импорт оптоволокна для дронов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые будут способствовать развитию отечественного оборонного производства. В частности, речь идет об освобождении от налогов и пошлин на ключевые компоненты для изготовления дронов, включая оптоволокно.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Принятые изменения позволяют снизить затраты на закупку необходимых комплектующих и ускорить изготовление техники для ВСУ.

Налоговые льготы для военных товаров

Закон № 4474-IX предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. Согласно новым нормам операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, используемых для нужд безопасности и обороны, освобождаются от уплаты НДС.

Пошлины на импорт товаров для нужд обороны

Закон № 4473-IX вносит изменения в Таможенный кодекс Украины. Документ освобождает от уплаты ввозной пошлины товары, импортируемые для оборонных целей. К примеру, оптоволокно, которое используется при производстве беспилотников.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк объяснял, что дроны на оптоволокне устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и имеют критическое значение для Сил обороны Украины. А принятые документы положительно повлияют на несколько вещей. В частности:
  • снизится себестоимость беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала или других изделий оборонного назначения с использованием оптического кабеля;
  • Силы обороны Украины будут оперативнее получать современные технические средства.
В то же время Министерство обороны заключило контракты с 76 украинскими производителями дронов. Всего за полтора года выделено на закупки более 100 млрд грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems