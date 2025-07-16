Зеленский сообщил, хотят ли США покупать украинские дроны — Finance.ua

Зеленский сообщил, хотят ли США покупать украинские дроны Сегодня 16:12

Соединенные Штаты хотят покупать дроны, произведенные в Украине. Киев стремится приобрести другое оружие от американских производителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NewsMax

По его словам, Киев хочет приобрести у Вашингтона оружие, чтобы создать воздушный щит. Это взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон, ведь американцы проявили интерес к украинским дронам.

«Есть много дронов, которые есть у нас только. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он мне сказал, что Америка хочет покупать украинские беспилотники… Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно», — подчеркнул Зеленский.

С начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году Украина не просто начала активно использовать беспилотники на поле боя, но фактически создала с нуля собственную дроновую индустрию.

УНІАН По материалам:

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