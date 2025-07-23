ЕС был готов к открытию первого кластера переговоров с Украиной, но отсрочил решение — СМИ Сегодня 17:13 — Казна и Политика

ЕС был готов к открытию первого кластера переговоров с Украиной, но отсрочил решение — СМИ

Европейский Союз находился на финальном этапе подготовки к открытию первого переговорного кластера с Украиной, несмотря на сопротивление со стороны Венгрии, однако отложил решение.

Об этом сообщает Европейская правда

Отмечается, что в Брюсселе подготовили юридически нетипичный, но потенциально действенный механизм, позволяющий обойти формальное вето Будапешта.

По согласованному плану, к которому были привлечены Еврокомиссия, президент Европейского совета Антониу Кошта и ряд государств-членов (в том числе Дания, председательствующая в Совете ЕС), открытие переговорного кластера должно было состояться 18 июля без проведения голосования — в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам.

Суть подхода заключалась в том, что учредительные документы ЕС не содержат требования о единогласии при принятии технических промежуточных решений, таких как открытие кластеров. Таким образом Еврокомиссия имела основания действовать самостоятельно, ведь после старта переговоров с Украиной в 2023 году государства-члены предоставили ей соответствующие полномочия.

По данным издания, первый разговор об этом варианте состоялся на самом высоком уровне в Гааге во время саммита НАТО. Последний раунд переговоров с руководством Еврокомиссии и Евросовета прошел в Риме 10 июля. После этого комиссар Марта Кос заявила, что уверена в открытии всех разделов переговорного процесса с Украиной.

Однако на фоне достигнутых договоренностей произошли события, вызвавшие удивление в европейских кругах. В частности, правительство Украины нарушило закон о Бюро экономической безопасности, отклонив кандидата, избранного через прозрачный конкурс при поддержке ЕС. Кроме того, у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина провели обыски без соответствующей санкции суда.

В итоге стало известно, что Дания не включила вопрос об открытии первого переговорного кластера в повестку встречи 18 июля.

Несколько источников ЕН отмечают, что основные трудности были именно внутриевропейскими. Брюссель пытался избежать ситуации, в которой одна из ключевых стран ЕС открыто выступит против этого решения.

Параллельно некоторые столицы считали целесообразным доработать механизм и перенести принятие решения на сентябрь.

В последнем интервью в должности вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что план открытия переговоров 18 июля действительно существовал. Она также возложила ответственность за его срыв на ЕС — частично связав с этим и свою отставку.

Однако, по информации издания, эта версия не находит подтверждения. По состоянию на 14 июля, когда стало известно о решении Зеленского сменить ответственного за евроинтеграцию в правительстве, источники ЭП в Брюсселе уверяли, что процесс идет положительно и есть все основания ожидать дипломатического успеха — в частности, открытия переговорного кластера.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что-то, что касается Европейского Союза, а именно решение о членстве Украины, блокирует только одна страна, и это Венгрия.

13 мая агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, позволяющие предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

27 июня президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили неизменную поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, ранее раскритикованный в Transparency International как попытка лишить НАБУ и САП независимости.

Президент подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП.

Економічна Правда По материалам:

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