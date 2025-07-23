Президент подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП — Finance.ua

Президент подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП Сегодня 09:50 — Казна и Политика

Президент подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП

На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.

Об этом идет речь на сайте ВР, пишет «Економічна правда».

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Подробности: Отметим, что информация о подписании закона исчезала с сайта Рады, однако сейчас указано, что президент Зеленский подписал документ.

Также почти сразу публикация о законе появилась в газете Верховной Рады «Голос Украины» — это значит, что он вступил в силу.

Напомним, Нардеп Ярослав Железняк написал , что выступавшие против закона депутаты попытаются внести представление в Конституционный суд, чтобы обжаловать его. Для этого нужно собрать подписи 45 парламентариев. По словам Железняка, во время слушания в Раде законопроекта № 12414 было нарушено множество статей Регламента.

Парламент проголосовал за соответствующий законопроект 22 июля. В Раде его поддержали преимущественно нардепы от «Слуги народа», «ОПЗЖ» и «Батьківщини».

После голосования в крупных украинских городах люди сошлись на акции протеста с призывом ветировать закон. Митинги проходят в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и даже, несмотря на обстрелы, Сумах.

По закону генеральный прокурор сможет:

перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;

предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;

передоверять уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

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