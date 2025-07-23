Президент подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП — Finance.ua

Президент подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП
На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.
Об этом идет речь на сайте ВР, пишет «Економічна правда».
Подробности: Отметим, что информация о подписании закона исчезала с сайта Рады, однако сейчас указано, что президент Зеленский подписал документ.
Также почти сразу публикация о законе появилась в газете Верховной Рады «Голос Украины» — это значит, что он вступил в силу.
Напомним, Нардеп Ярослав Железняк написал, что выступавшие против закона депутаты попытаются внести представление в Конституционный суд, чтобы обжаловать его. Для этого нужно собрать подписи 45 парламентариев. По словам Железняка, во время слушания в Раде законопроекта № 12414 было нарушено множество статей Регламента.
Парламент проголосовал за соответствующий законопроект 22 июля. В Раде его поддержали преимущественно нардепы от «Слуги народа», «ОПЗЖ» и «Батьківщини».
После голосования в крупных украинских городах люди сошлись на акции протеста с призывом ветировать закон. Митинги проходят в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и даже, несмотря на обстрелы, Сумах.
По закону генеральный прокурор сможет:
- перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;
- предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;
- передоверять уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.
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