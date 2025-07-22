Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП — Finance.ua

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Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП
Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП
Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, предоставляющий отдельные полномочия Офису генпрокурора по работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом стало известно во время трансляции парламента на YouTube-канале народного депутата Ярослава Железняка, пишет Униан.
Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 263 депутата.
Как пишет Transparency International Ukraine, поправками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам. Кроме того, как отмечают в организации, генпрокурор станет фактическим руководителем САП. Он сможет передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам, давать детективам НАБУ обязательные письменные указания и самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — это самостоятельный орган прокуратуры, который процессуально управляет делами НАБУ.
По материалам:
Finance.ua
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