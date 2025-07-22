Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП — Finance.ua

Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, предоставляющий отдельные полномочия Офису генпрокурора по работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом стало известно во время трансляции парламента на YouTube-канале народного депутата Ярослава Железняка, пишет Униан.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 263 депутата.

Как пишет Transparency International Ukraine, поправками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам. Кроме того, как отмечают в организации, генпрокурор станет фактическим руководителем САП. Он сможет передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам, давать детективам НАБУ обязательные письменные указания и самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — это самостоятельный орган прокуратуры, который процессуально управляет делами НАБУ.

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