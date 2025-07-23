«ЕС наказал банки Пекина»: Китай протестует из-за санкций за поддержку рф — Finance.ua

«ЕС наказал банки Пекина»: Китай протестует из-за санкций за поддержку рф Сегодня 21:33

«ЕС наказал банки Пекина»: Китай протестует из-за санкций за поддержку рф

Пекин выразил официальное недовольство Европейскому Союзу из-за включения двух китайских банков в новый пакет санкций против россии из-за войны в Украине.

Об этом сообщает La Repubblica

Министр торговли Китая Ван Веньтао подал «официальные жалобы» во время видеоконференции с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. Встреча состоялась на фоне сохранения тесных экономических связей Китая с россией, несмотря на полномасштабную войну рф против Украины.

«Две стороны провели откровенные и углубленные обсуждения экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС и связанных с этим вопросов», — говорится в заявлении китайского министерства.

Ван также подал официальные жалобы относительно включения ЕС двух китайских финансовых учреждений в 18-й раунд санкций против россии.

Хотя Пекин продолжает позиционировать себя как нейтральная сторона в конфликте, он до сих пор не осудил агрессию россии против Украины и, как отмечают западные обозреватели, оставляет за Москвой статус «стратегического партнера».

Напомним, из-за тесных связей Китая с россией, ведущей войну против Украины, Европейский Союз ввел санкции против двух китайских банков и пяти компаний, зарегистрированных в КНР. Под удар попали финансовые учреждения, работающие с криптовалютами.

В Министерстве коммерции КНР уже заявили, что такие действия «серьезно навредили торговым, экономическим и финансовым отношениям», и подчеркнули, что Пекин примет необходимые меры для защиты «законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений».

Економічна Правда По материалам:

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