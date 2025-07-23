Какие налоги должны платить арендодатели в 2025 году — Finance.ua

Какие налоги должны платить арендодатели в 2025 году Сегодня 21:04 — Недвижимость

Какие налоги должны платить арендодатели в 2025 году

Сдача квартиры в аренду — это не только возможность получить дополнительный доход, но и обязательство перед налоговой. В 2025 году в Украине требования к арендодателям ужесточились: усилился контроль со стороны государственных органов, а также возрос риск проверок и финансовых санкций.

Рассказываем, как законно сдавать в аренду однокомнатную квартиру и какие налоги нужно платить.

Более 90% рынка аренды жилья находится в тени. В это же время более 56 тысяч ФЛП (по данным ГНС) сдают имущество в аренду и уплачивают до 5% единого налога с таких доходов. Об этом В это же время более 56 тысяч ФЛП (по данным ГНС) сдают имущество в аренду и уплачивают до 5% единого налога с таких доходов. Об этом сообщила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

«В течение 5 лет я постоянно подаю поправки в Налоговый кодекс для уменьшения ставки НДФЛ с доходов от аренды жилья до 5% - но налоговый комитет и Минфин всегда были против. Так может обновленное правительство наконец просчитает все недостатки такого противоречивого налогообложения доходов граждан от сдачи в аренду жилой недвижимости и инициирует изменения в налоговое законодательство», — написала Южанина.

Какие налоги должны платить арендодатели

Все доходы от сдачи жилья подлежат налогообложению, если аренда не оформлена как предпринимательская деятельность. С 1 июля 2025 года базовая ставка налогов выглядит следующим образом:

18% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% - военный сбор.

Суммарная налоговая нагрузка — 23%, отмечают в Главном управлении ГНС в Черкасской области . Это касается всех граждан, получающих доход от сдачи жилья в аренду без регистрации как ФЛП.

Сколько налогов нужно уплатить за однокомнатную квартиру

Стоимость аренды 1-х комнатной квартиры зависит от города и района. По данным портала ЛУН, в июле 2025 года средние цены в Украине следующие:

Киев: 10 000−15 000 грн/месяц;

Львов: 9000−13000 грн/месяц;

Одесса: 8000−12000 грн/месяц;

Днепр: 7000−10000 грн/месяц.

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Предположим, вы сдаете квартиру в Киеве за 12 000 грн. Если сдавать жилье в течение всего года, налоговая база выглядит следующим образом:

общий доход за год: 12 000×12 = 144 000 грн;

НДФЛ (18%): 25 920 грн;

военный сбор (5%): 7200 грн;

итого налогов: 33 120 грн.

После уплаты всех налогов владельцу остается 110 880 грн чистого дохода за год, или примерно 9 240 грн в месяц.

Если вы ФЛП 3-й группы, то уплатите 500 грн (5% единого налога) + 1760 грн (ЕСВ) + 600 грн (5% военный сбор) = 2860 грн.

Для ФЛП 2-й группы налог фиксированный — 1 600 грн + 600 грн военного сбора = 2 200 грн, что может быть выгоднее при высокой арендной плате.

Как декларировать доход от аренды

Налоги с аренды не взимаются автоматически, поэтому ответственность за их уплату лежит на арендодателях. Вот алгоритм действий:

Заключить договор аренды в письменной форме. Это позволяет защитить себя юридически и иметь основание для декларирования. Подать годовую декларацию до 1 мая следующего года. За аренду в 2025 году декларацию следует подать до 1 мая 2026 года. Уплатить налоги до 1 августа 2026 года. После подачи декларации налоговая начислит сумму к уплате. В случае подачи декларации онлайн через электронный кабинет плательщика вся процедура упрощается.

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Каковы риски при сдаче квартиры без уплаты налогов

Аренда «в тени» — самое распространенное явление на рынке. Но с 2024 года налоговая начала активно мониторить банковские переводы, онлайн-объявления, обращения соседей и сотрудничать с ОСМД.

Последствия нарушения:

штраф до 25% от суммы неуплаченного налога;

пеня за каждый день просрочки;

административная ответственность при системных нарушениях.

«Если будет повторное выявление уклонения возможны проверки имущества, а в крайних случаях «судебные процессы», — подчеркивают налоговики.

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Оформление аренды как предпринимательской деятельности позволяет снизить налоговую нагрузку. В 2025 году ФЛП на 3-й группе платит:

5% от дохода (единый налог);

5% военный сбор;

+22% ЕСВ — если есть работники или собственник добровольно платит взносы.

Однако возможность работать как ФЛП имеет смысл при сдаче нескольких объектов одновременно или при аренде коммерческой недвижимости.

Аренда через агентство не освобождает от налогов

Иногда агентства предлагают «обслуживание под ключ», в том числе уплату налогов, но следует внимательно проверять, действительно ли они подают декларацию от имени арендодателя.

Посредник может помочь с договором, поиском арендатора и контролем оплаты, но не несет ответственности за налоговую часть. Даже если деньги получает агентство, плательщиком остается владелец.

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