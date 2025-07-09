Письма бизнесу с предупреждениями от налоговиков: ГНС рассказала о результатах рассылок — Finance.ua

Письма бизнесу с предупреждениями от налоговиков: ГНС рассказала о результатах рассылок Сегодня 08:30 — Личные финансы

Письма бизнесу с предупреждениями от налоговиков: ГНС рассказала о результатах рассылок

В мае 2025 г. субъекты розничной торговли, получившие предупредительные письма от налоговой, отразили через РРО 4,6 млн грн наличной выручки. Всего 1302 таких уведомлений через электронный кабинет получили предприниматели, в заведениях которых в марте расчеты осуществлялись исключительно в безналичной форме.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отмечается, чтобы обеспечить полноту декларирования выручки и уплаты налогов ГНС осуществляет мониторинг деятельности таких предпринимателей.

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Уведомления имеют целью обратить внимание налогоплательщиков на возможные нарушения, если наличные расчеты не производятся через регистратор расчетных операций (РРО) при продаже товаров.

Результаты превентивной работы ГНС:

450 предпринимателей (34% из получивших уведомления) начали фиксировать наличные расчеты, в целом — на 4,6 млн грн;

300 субъектов (23%) подали отчеты с отсутствием выручки или отменили РРО;

более 500 субъектов (43%) продолжают работать только с безналичными расчетами без отражения наличных денег.

«Следовательно, количество субъектов сферы розничной торговли, которые осуществляют деятельность через магазины, кафе и рестораны исключительно безналично, уменьшилось», — отметили в ГНС.

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