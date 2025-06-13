Выручки через РРО бьют рекорды: итоги мая от ГНС — Finance.ua
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Выручки через РРО бьют рекорды: итоги мая от ГНС

Личные финансы
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Выручки через РРО бьют рекорды: итоги мая от ГНС
Выручки через РРО бьют рекорды: итоги мая от ГНС
В мае 2025 Украина зафиксировала новые рекорды в прозрачных безналичных расчетах. По данным налоговой, через регистраторы расчетных операций (РРО и ПРРО) было произведено продаж на 473,4 млрд грн, а количество фискальных чеков достигло 896,2 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные ГНС.
По сравнению с маем 2024 года объем выручки вырос на треть — на 113,6 млрд грн или 31,6%, а по сравнению с апрелем 2025 — на 28,5 млрд грн. Среднесуточно через кассовые аппараты проходило более 15,3 млрд грн.
Также стремительно растет количество чеков: в мае оно было на 48,1 млн больше, чем в апреле, и на 81,4 млн — в годовом сравнении. Ежедневно в среднем оформлялось более 28,9 млн чеков, что является самым высоким показателем за все время.
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Как говорят налоговики, росту прозрачных расчетов способствовали информационная кампания ГНС, а также усиленный контроль за фискальной дисциплиной. Это указывает на расширение легального бизнеса, развитие налоговой культуры и формирование здоровой конкуренции на рынке.
Напомним, на вебпортале ГНС в разделе «Э-сервисы» функционирует сервис «Поиск фискального чека», размещенный по ссылке. Он позволяет выполнить поиск чека РРО/ПРРО, проверить его подлинность и прекратить незаконную деятельность отдельных торговцев.
По материалам:
Finance.ua
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