Бизнес начал в три раза чаще регистрировать РРО, — налоговая Сегодня 18:29 — Казна и Политика

Бизнес начал в три раза чаще регистрировать РРО, — налоговая

За последние три месяца украинский бизнес зарегистрировал около 20 тысяч новых кассовых аппаратов (РРО и ПРРО). В среднем за месяц сейчас регистрируется в три раза больше РРО, чем в предыдущие периоды.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Сейчас в Украине официально работает почти миллион РРО и ПРРО — по словам Кравченко, точный показатель сейчас на уровне 981,8 тыс.

Как отмечает глава ГНС, предприниматели стали активнее регистрировать РРО благодаря профилактической работе налоговиков и обновлению фискальных чеков — как по форме, так и по содержанию. Это тоже помогает бороться с теневой экономикой.

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Налоговая служба благодаря системе учета видит, кто получает деньги за продажу товаров, но не проводит их через кассу. Также видно, кто совсем не использует РРО, хотя должен.

Зачем бизнесу нужен РРО/ПРРО:

это помогает стабилизировать экономику;

увеличивает налоговые поступления;

уменьшает уклонение от налогов;

делает финансовые операции более прозрачными;

защищает права покупателей;

позволяет избежать штрафов.

Кстати, на сайте налоговой (в разделе «Е-сервисы») для покупателей работает сервис «Поиск фискального чека»: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check . Там можно проверить, настоящий ли чек, и пожаловаться в случае нарушения.

Напомним, с 1 октября 2023 года возобновлено применение штрафов за нарушение порядка использования РРО/ПРРО.

Кто может не использовать РРО

Есть предприниматели, которым не нужно устанавливать кассовый аппарат (РРО или ПРРО). Это:

ФЛПы 1 группы на упрощенной системе. Они могут торговать только на рынках или предоставлять бытовые услуги населению, и при этом у них нет наемных работников.

ФЛПы 2−4 групп, если они работают в селах и соблюдают следующие условия: за год каждая точка продажи приносит не более 1,09 млн гривен дохода; они не продают подакцизные товары (алкоголь, сигареты и т. п. ); не продают товары через интернет; местные власти не обязали использовать РРО.

); не продают товары через интернет; местные власти не обязали использовать РРО. за год каждая точка продажи приносит не более 1,09 млн гривен дохода;

они не продают подакцизные товары (алкоголь, сигареты и т. п. );

); не продают товары через интернет;

местные власти не обязали использовать РРО.

Если предприниматель должен был использовать РРО, но не делает этого — ему грозит штраф. За первое нарушение — в размере 100% от стоимости товаров, проданных без РРО. Если нарушение повторится — штраф возрастет до 150%.

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